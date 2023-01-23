Президент Аргентины отказался разрывать контакты с Путиным из-за Украины

Президент Аргентины Фернандес заявил, что не намерен отказаться от общения с Путиным

Аргентина не поддерживает действия России на Украине и выступает за возобновление переговорного процесса, однако не отказывается от контактов с Москвой, заявил президент страны Альберто Фернандес в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.

«В последний наш разговор [президент России Владимир Путин] позвонил мне, чтобы поздравить с победой Аргентины на чемпионате мира, и я еще раз заявил, что надо сесть (за стол переговоров. — РБК), чтобы решить этот вопрос», — сказал он.

Путин позвонил Фернандесу, чтобы поздравить с победой сборной Аргентины на чемпионате мира, 18 декабря.

Аргентина не вводила санкций против России после начала военной операции. В апреле прошлого года Совет организации американских государств (ОАГ) лишил Россию статуса наблюдателя в связи с началом боевых действий, однако Буэнос-Айрес тогда воздержался от голосования.

Также Аргентина наряду с Бразилией и Мексикой на ежегодном собрании ОАГ не поддержала резолюцию, осуждающую российскую военную операцию на Украине.