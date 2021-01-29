СМИ узнали о намерении ЕС заблокировать экспорт вакцины в Британию

Евросоюз может заблокировать экспорт вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобританию, сообщает The Independent. Газета ссылается на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам Австрии, Чехии, Дании и Греции, которое оказалось в ее распоряжении.

Издание отмечает, что поводом для такого шага стала «вакцинная война», которую спровоцировала британско-шведская фармкомпания AstraZeneca. Она сорвала сроки поставок препарата в ЕС, объяснив это тем, что контракт с Брюсселем был подписан позже, чем с Лондоном.

В письме Мишеля говорится, что Брюссель рассматривает экстренные меры, в числе которых — заморозка экспорта вакцины от Pfizer и BioNTech, которая производится на заводах в странах ЕС. Великобритания заказала 40 млн доз препарата. Соответствующее предложение Мишель направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Глава Евросовета заявил, что рассчитывает на решение конфликта с AstraZeneca при помощи диалога. «Однако, если не удастся найти удовлетворительное решение, я считаю, что мы должны изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения», — добавил он.

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