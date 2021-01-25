Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca

Власти пообещали оказывать давление на компании на европейском уровне, чтобы они выполнили обязательства по контрактам. Pfizer и AstraZeneca ранее сообщили, что не смогут обеспечить оговоренный объем поставок вакцины в Европу

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Италия подаст в суд из-за урезания поставок вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca, сообщил министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо в интервью телерадиостанции RAI.

«AstraZeneca и Pfizer не соблюдают контракт, мы подадим в суд <...>. Мы будем оказывать давление на европейском уровне, чтобы фармацевтические компании выполнили обязательства», — заявил ди Майо.

По его словам, Италия была первой в Европе по темпам вакцинации, теперь же они замедляются.

Министр по региональным проблемам Франческо Бочча заявлял на прошлой неделе, что никаких односторонних сокращений без предварительного уведомления быть не должно.

Как сообщала Pfizer, поставки в Италию сократятся на 29%.