США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.

Под санкциями также оказались восемь физических лиц, это:

Екатерина Алтабаева, член Совфеда от Севастополя

Лидия Басова, заместитель главы горизбиркома Севастополя

Сергей Даниленко, председатель городской избирательной комиссии Севастополя

Александр Ганов, гендиректор «Гранд Сервис Экспресс»

Юрий Гоцанюк, председатель совета министров Республики Крым

Владимир Немцев, председатель заксобрания Севастополя

Екатерина Пыркова, секретарь горизбиркома Севастополя

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя

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