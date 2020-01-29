Политика , 29 янв, 22:03
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США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список против компании «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Под санкциями также оказались восемь физических лиц, это:
- Екатерина Алтабаева, член Совфеда от Севастополя
- Лидия Басова, заместитель главы горизбиркома Севастополя
- Сергей Даниленко, председатель городской избирательной комиссии Севастополя
- Александр Ганов, гендиректор «Гранд Сервис Экспресс»
- Юрий Гоцанюк, председатель совета министров Республики Крым
- Владимир Немцев, председатель заксобрания Севастополя
- Екатерина Пыркова, секретарь горизбиркома Севастополя
- Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя
Материал дополняется.
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