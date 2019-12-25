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На Украине завели дело из-за прибытия поезда из Петербурга в Севастополь

Созданная по инициативе властей Украины прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело по факту пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокуратуру АРК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Согласно сообщению пресс-службы ведомство даст правовую оценку открытому между Россией и Крымским полуостровом железнодорожному сообщению. «Такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», — отмечается в сообщении.

Прибытие прошедшего Крымский мост поезда в Севастополь. Фоторепортаж
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Ранее поезд «Таврия» прибыл в Севастополь. В нем находились около 600 пассажиров. На перроне и возле него поезд встретила толпа.

В Симферополе в состав зашел глава Республики Крым Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было торжественно открыто 23 декабря. В церемонии принял участие президент Владимир Путин, который проехал в кабине машиниста поезда из Керчи в Тамань.

Теги: поезд, уголовное дело, Крым
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Прибытие прошедшего Крымский мост поезда в Севастополь. Фоторепортаж
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