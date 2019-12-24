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ЕС отреагировал на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

В Евросоюзе раскритиковали запуск железнодорожного сообщения с Крымом без согласия Киева, назвав это «нарушением суверенитета территориальной целостности Украины». Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В сообщении отмечается, что открытие железнодорожной части Крымского моста стало «еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляцией Крыма от Украины».

Евросоюз ожидает, что Россия будет обеспечивать беспрепятственный и свободный проход судов в украинские порты «в соответствии с международным правом».

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Фоторепортаж
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Ранее Киев выразил протест после визита президента России Владимира Путина 23 декабря в Крым, где он принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Керченский пролив.

Реализация проекта Крымского моста, соединяющего Крымский с Таманский полуостровом, началась в 2016 году. Спустя два года было открыто автомобильное сообщение. Запуск грузовых поездов, который изначально планировали на декабрь, пришлось отложить до лета 2020 года из-за обнаружения древнего города.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. За присоединение высказались более 95% жителей полуострова. Украина и другие страны не признали результаты референдума. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос вхождения Крыма в состав России является закрытым.
 

Теги: Крым, Евросоюз, Украина, Россия
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