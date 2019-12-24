ЕС отреагировал на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

ЕС отреагировал на запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

В Евросоюзе раскритиковали запуск железнодорожного сообщения с Крымом без согласия Киева, назвав это «нарушением суверенитета территориальной целостности Украины». Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В сообщении отмечается, что открытие железнодорожной части Крымского моста стало «еще одним шагом к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляцией Крыма от Украины».

Евросоюз ожидает, что Россия будет обеспечивать беспрепятственный и свободный проход судов в украинские порты «в соответствии с международным правом».

Ранее Киев выразил протест после визита президента России Владимира Путина 23 декабря в Крым, где он принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения через Керченский пролив.