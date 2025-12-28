 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп увидел превращение США в ООН

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

США при администрации Дональда Трампа играют активную роль в урегулировании конфликтов, чем должна заниматься и Организация объединенных наций (ООН), заявил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

В посте он объявил о прекращении боев между Таиландом и Камбоджей. Накануне стороны подписали соответствующее соглашение. В декабре столкновения на границе двух стран возобновились после подписания договоренности о прекращении огня этим летом и мирного соглашения при посредничестве США, Китая и Малайзии в октябре.

По мнению Трампа, достижение договоренности о прекращении огня между Бангкоком и Пномпенем произошло «быстро и решительно, как и должно быть в подобных ситуациях».

«Со всеми войнами и конфликтами, которые я уладил и прекратил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией объединенных наций, которая оказала очень мало помощи ни в одном из них, включая катастрофу, которая в настоящее время происходит между Россией и Украиной. Организация объединенных наций должна начать проявлять активность и принимать участие в обеспечении мира во всем мире!» — написал Трамп.

FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Трамп неоднократно критиковал ООН за бездействие в разрешении конфликтов. «Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это все пустые слова, а пустые слова не решают проблем», — сказал он, выступая на Генассамблее ООН в сентябре.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Под Волгоградом пациент психбольницы зарезал санитара и устроил побег Общество, 18:02
Трамп увидел превращение США в ООН Политика, 17:59
Самарский министр объяснил свой совет не звонить в скорую при температуре Общество, 17:53
Квартальнов первым провел в КХЛ тысячу игр в качестве главного тренера Спорт, 17:37
WP рассказала о модернизации Китаем производств ядерных боеголовок Политика, 17:37
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Ракету «Союз-2.1б» со спутниками запустили с космодрома Восточный. Видео Технологии и медиа, 17:26
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Блогер рассказал, как обращался со львом, изъятым в критическом состоянии Политика, 17:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча Общество, 16:52
«Авангард» с трудом обыграл худшую команду КХЛ Спорт, 16:47
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план Политика, 16:30
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня Политика, 16:23
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне Спорт, 16:08