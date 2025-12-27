 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа в июле договорились о прекращении огня, посредниками выступили США и Малайзия. В декабре столкновения на границе возобновились. На этой неделе стороны начали мирные переговоры

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение, в котором подчеркнули приверженность соблюдению режима прекращения огня, сообщила пресс-секретарь камбоджийского министерства обороны генерал-лейтенант Мали Сочита. Заявление опубликовано в аккаунте ведомства в Х.

«Было принято и подписано Совместное заявление 3-го специального заседания Камбоджийско-тайского Общего пограничного комитета (ГПК) между королевством Камбоджа и королевством Таиланд и подтверждена их твердая приверженность полному соблюдению режима прекращения огня и стремлению к миру, стабильности и безопасности для людей, живущих вдоль камбоджийско-таиландской границы», — сказано в посте.

После боестолкновений на границе этим летом стороны заключили соглашение о прекращении огня, оно вступило в силу 28 июля. 26 октября Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение. посредниками выступили США, Китай и Малайзия. Однако в начале декабря боевые действия возобновились, стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия и атаках на мирное население.

Спор Таиланда и Камбоджи: за что воюют и почему Трамп не смог их помирить
База знаний
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

12 декабря американский президент Дональд Трамп сообщил, что поговорил с премьер-министрами обеих стран и они «готовы к миру», тем не менее, столкновения на границе продолжились.

24 декабря представители Таиланда и Камбоджи начали четырехдневные переговоры. Накануне телеканал Thai PBS со ссылкой на источник сообщил, что они достигли соглашения о прекращении огня на 72 часа. Договоренности на более продолжительный срок должен одобрить Совет национальной безопасности Таиланда, в таком случае премьер Анутхин Чанвиракун подпишет соглашение с камбоджийским коллегой Хуном Манетом.

Камбоджа и Таиланд имеют протяженную границу длиной более 817 км. Она была в основном определена в соответствии с франко-сиамскими соглашениями 1904–1907 годов, однако часть границы до сих не демаркирована. Вдоль границы расположены руины индуистских храмовых комплексов эпохи Ангкорской (Кхмерской) империи, имеющие важное значение для жителей обеих стран, с 2011 года там на постоянной основе размещены невооруженные таиландские и камбоджийские военные.

Главный предмет территориального спора — частично разрушенный индуистский храмовый комплекс первой половины XI века Прэахвихеа (тайское название — Пхра Вихан). Камбоджа считает его неотъемлемым наследием Ангкорской империи, но с 1954 года его статус активно оспаривает Таиланд. 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Таиланд Камбоджа прекращение огня мирное соглашение
