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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о намерении сделать США «биткоин-сверхдержавой»

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Выборы президента США
Трамп заявил, что намерен превратить США в «криптостолицу планеты», если придет к власти. «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — сказал он

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен сделать страну «криптостолицей планеты», а также «биткоин-сверхдержавой» в случае своего переизбрания. Об этом он сообщил, выступая с программной речью на конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле (штат Теннесси), передает NBC.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — сказал Трамп.

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Фото:Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Трамп добавил, что позаботится, чтобы власти не распродавали активы в биткоинах. Он отметил, что намерен создать «стратегический резерв» биткоина в стране в случае прихода к власти. Правительство будет хранить криптовалюту, которой владеет, или которую приобретает, пояснил он.

«Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — заявил Трамп.

Он обратил внимание на жалобы руководителей крупных компаний, которые занимаются криптовалютой, на то, что отрасль управляется принудительно, а четкая нормативная база отсутствует. Политик пообещал создать специальный президентский консультативный совет по биткоину и другим криптовалютам, которому будет поручено разработать прозрачную нормативную документацию.

Сторонником развития криптовалют является Джей Ди Вэнс, которого Трамп выдвинул своим кандидатом в вице-президенты, отмечает The Wall Street Journal.

Правовой статус криптовалюты в США остается непрозрачным, но биржевые фонды (ETF) на основе биткоина позволяют регулируемым организациям легально инвестировать в него без необходимости соприкасаться криптовалютой как таковой. На Северную Америку приходится почти четверть всех транзакций с криптоактивами, при этом рынок США в большей степени, чем другие регионы, зависит от институциональной активности.

Президентские выборы пройдут в США в начале ноября. Трамп официально выдвинут на них кандидатом от Республиканской партии.

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Дональд Трамп биткоин криптовалюта
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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