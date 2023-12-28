Украинский губернатор не увидел смысла отправлять на фронт депутатов
Глава Николаевской областной военной администрации Николай Ким после заявления о том, что воевать должны все украинцы, сказал, что от депутатов, так как их мало, почти не будет толку в боевых действиях, а полиция должна охранять порядок.
«Тезисы в духе «пусть идут воюют полицейские или пусть идут воюют депутаты» — это неправильные тезисы, на мой взгляд. Депутатов мало, с них толку не будет. Полицейские должны обеспечивать порядок, это их прямая обязанность», — сказал он (цитата по УНИАН). Глава региона добавил, что «на передовой» уже находятся «штурмовые отряды» из числа полицейских и показывают хорошие результаты.
По мнению Кима, подобные тезисы выдвигают те, кто боится и не хочет отпускать своих родных в армию.
Днем ранее, 27 декабря, Ким заявил, что «вся Украина должна воевать», то есть 40 млн человек, а не 500 тыс. Столько, как рассказал 19 декабря президент страны Владимир Зеленский, попросили мобилизовать генштаб страны и главнокомандующий Валерий Залужный. Последний 26 декабря сказал: «Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное».
О том, что в конфликте должны принимать участие все украинцы, говорил и секретарь Службы нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, было время, когда «считалось, что война — это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью», но это «надо заканчивать», это будет «справедливо».
О «справедливости» в рамках призыва говорил и министр обороны Украины Рустем Умеров. Поэтому, указывал он, в следующем году на призывные пункты могут попросить явиться уехавших с Украины мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, годных к военной службе. В украинском Минобороны отмечали, что для набора людей будут использовать как механизмы рекрутинга, так и мобилизации. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что добровольцы в армию больше не идут.
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26 декабря в Верховную раду внесли законопроект об изменениях в порядке мобилизации, но он быстро пропал из базы. «Громадське» изучило сопроводительные документы к нему, согласно которым может быть введена отправка повесток в электронном виде и ограничения за уклонение от явки в воинские части, например, запрет на выезд за границу или на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом. Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо 28 декабря сообщил, что проект будет доработан.
В России, как говорил президент Владимир Путин на прямой линии 14 декабря, нет необходимости в новой мобилизации. По словам президента, сейчас 244 тыс. мобилизованных находятся непосредственно в зоне боевых действий. В качестве добровольцев и контрактников набраны 486 тыс. человек, поток не сокращается.