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Военная операция на Украине ,  
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Минфин Украины не нашел денег на мобилизацию 500 тыс. человек

Глава Минфина Украины: в бюджете не предусмотрены средства на новую мобилизацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Марченко заявил, что «внутренний ресурс истощен», а денег на новую волну мобилизации в бюджете не предусмотрено. О предложении мобилизовать еще 500 тыс. человек ранее рассказал Зеленский, оценивший стоимость этого в $13 млрд
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В бюджете Украины не предусмотрены средства на дополнительную мобилизацию, Министерство финансов ожидает конкретных предложений от Минобороны и Генштаба ВСУ по возмещению расходов на финансирование военных нужд. Об этом в эфире программы издания Forbes Business Breakfeast заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Я бы дал возможность Генеральному штабу вместе с Минобороны найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов. Потому что я уже несколько раз указывал, что мы истощили наш внутренний потенциал, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму не получится», — сказал он.

Он указал, что окончательная стоимость нового призыва будет зависеть от многих факторов, в частности, сроков мобилизации и демобилизации. «Мы не исключаем, что нам придется искать дополнительные внутренние источники финансирования», — добавил министр.

По данным Financial Times, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в середине декабря заявила, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина при ее нынешнем дефиците бюджета продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике».

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Фото:Вячеслав Ратинский / Reuters

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине президент Владимир Зеленский объявил 24 февраля 2022 года, в день начала российской военной операции. В декабре 2023 года он говорил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тыс. солдат.

В том же месяце Зеленский сообщил о просьбе Генштаба и главкома ВСУ Валерия Залужного о призыве дополнительных 500 тыс. человек. Он говорил, что у него пока нет понимания по вопросу демобилизации тех, кто уже служит, он ожидает от военных конкретики по этому поводу и пока не поддерживает новый призыв. Новая мобилизация, по оценке украинского лидера, обойдется бюджету в 500 млрд грн.

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Минобороны Украины после этого заявило, что планирует набрать нужное количество военнослужащих любым способом, в том числе принудительным. В то же время генерал ВСУ Дмитрий Марченко усомнился в возможности реализации инициативы. По его словам, из-за того, что в ВСУ больше не идут добровольцы, представители территориальных центров комплектования «вынуждены ходить по квартирам, заглядывать в частный сектор», а такие рейды нередко заканчиваются конфликтами. При этом пограничники чуть ли не ежедневно задерживают уклонистов, пытающихся незаконно пересечь границу, говорил Марченко.

Залужный, выступая накануне с пресс-конференцией, опроверг слова Зеленского о запросе мобилизовать 500 тыс. человек. «Военное командование никакого запроса не делало на какие-то там цифры и тому подобное. Военное командование продолжает выполнять функции по защите государства, соответственно формирует свои запросы. Запросы на боеприпасы и на человеческий ресурс», — сказал он.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в середине декабря сообщил, что потери украинской армии с начала военной операции составили 383 тыс. убитыми и ранеными. Мобилизационный резерв Украины не безграничен, и, судя по потерям ВСУ, западные страны решили воевать с Россией до «последнего украинца», заявлял президент Владимир Путин.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский мобилизация Минфин Украины Военная операция на Украине дефицит бюджета
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