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Военная операция на Украине ,  
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Украинский экс-замминистра сообщил, что Путин «действительно хотел мира»

Экс-замминистра Украины Чалый: в Стамбуле Путин действительно хотел достичь мира
Сюжет
Военная операция на Украине
Член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый сообщил, что тогда сторонами был достигнут компромисс, а Путин «действительно хотел мира». Тем не менее переговоры «по каким-то причинам» были сорваны, добавил он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Reuters)

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года «действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной». Об этом заявил один из членов тогдашней украинской делегации, экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый.

По его словам, тогда был достигнут компромисс, который был «совершенно далек от первоначального ультимативного предложения России», которое было сделано в Минске (эти переговоры прошли в первые дни конфликта. — РБК).

При этом, продолжил Чалый, «по каким-то причинам» компромиссные Стамбульские договоренности были сорваны. «Мы обсуждали с российской делегацией практически два месяца, март и апрель, возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. И мы, как вы помните, заключили так называемое «Стамбульское коммюнике». И в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить войну каким-то мирным урегулированием. По каким-то причинам оно было отложено», — отметил экс-замминистра.

Он также полагает, что решение принять текст этого коммюнике, «который был далек от первоначального предложения России», — личная инициатива президента Путина. «Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить», — подчеркнул дипломат.

Арахамия рассказал о роли Джонсона в отказе Киева от мира с Россией
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Давид Арахамия

Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, и несколько — в режиме видеосвязи. В конце марта 2022 года делегации двух стран встретились в Стамбуле. Глава российских переговорщиков Владимир Мединский тогда отмечал, что стороны достигли прогресса. Киев, по его словам, в том числе предложил нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Тем не менее уже в мае российский МИД, а после — офис украинского президента сообщили, что переговоры были приостановлены.

Впоследствии Путин говорил, что украинская сторона парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

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В июне глава государства на переговорах с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге показал проект соглашения под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», который украинская и российская стороны парафировали весной 2022 года. По его словам, документ содержал положения о нейтралитете Украины и гарантиях безопасности для нее.

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, 24 ноября признал, что отказаться от переговоров с Россией посоветовал занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО... Фактически ключевой пункт был этот», — рассказал он.

Были и другие причины отказа от нейтралитета. «Чтобы согласиться на этот пункт, нужно было изменить Конституцию. Наш путь в НАТО зафиксирован в Конституции. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам в том, что они это выполнят. Это можно было сделать только при наличии гарантий безопасности», — говорил Арахамия.

Российские власти неоднократно говорили о готовности к переговорам с Украиной. В то же время глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Киеву идти на это запретили западные страны. Путин обращал внимание, что для диалога властям Украины нужно отменить указ о запрете на переговоры с Россией, который осенью 2022 года подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Стамбул Военная операция на Украине мирные переговоры
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