Глава МИД Лавров заявил, что не видит у ЕС «радужного будущего в хорошем смысле»

Лавров заявил, что не видит у Евросоюза «радужного будущего». Ранее о «конце ЕС» в случае победы России в конфликте на Украине предупреждал Боррель

Сергей Лавров (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Евросоюз уже определил для себя свое будущее, и оно совсем «не радужное», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле в Евросоюзе я не вижу. В других смыслах они для себя это уже будущее определили», — сказал он.

Говоря о США, министр отметил, что от ощущения собственного превосходства эту страну может избавить только серьезное внутреннее потрясение. Лавров отметил, что особенно это «проявилось в действиях демократической администрации, в стремлении подчинить себе не только весь мир, но и свою страну в нарушение собственной Конституции».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее в декабре предупредил о «конце Евросоюза» в случае победы России в конфликте на Украине. «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого», — отметил он.

Позже он также заявил, что опасается победы правых на предстоящих выборах в Европарламент. «Я боюсь страха, боюсь, что европейцы голосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестного и неопределенности порождает гормон, требующий реакции безопасности. Это факт», — сказал он.

Российские власти неоднократно предупреждали ЕС о последствиях санкционной политики и финансовой помощи Украины. По мнению российского президента Владимира Путина, санкции приведут к труднопреодолимым последствиям для стран Евросоюза и их жителей, а также вызовут глобальный кризис.

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Пресс-секретарь российского президента Двитрий Песков накануне заявил, что ЕС уже испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения денег для Украины. «Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, которые и так переживают нелегкие времена, в ущерб промышленности стран в Евросоюзе и в ущерб будущего стран Евросоюза», — указал он.