 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Боррель заявил, что правые могут добиться успеха в Европе из-за страха

Боррель заявил о беспокойстве из-за роста поддержки правых в Европе
Боррель заявил, что опасается победы правых на предстоящих выборах в Европарламент из-за того, что европейцы «опасаются неизвестного». Также он в очередной раз заявил, что нельзя позволить России победить на Украине
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Страх европейских избирателей перед неизвестным может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии. Об этом в интервью The Guardian заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, комментируя предстоящие выборы в Европарламент.

«Я боюсь страха, боюсь, что европейцы голосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестного и неопределенности порождает гормон, требующий реакции безопасности. Это факт», — сказал он.

Вместе с этим Боррель отметил, что Евросоюз сегодня оказался «в состоянии между двумя войнами»: на Украине и в секторе Газа. Он призвал избирателей поддержать политические силы, которые могут представить четкий анализ ситуации. «Если мы не сможем этого сделать, я думаю, что европейские выборы будут такими же опасными, как и выборы в США», — подчеркнул глава евродипломатии.

Также Боррель в очередной раз заявил, что нельзя позволить России выиграть в конфликте на Украине. «Это тот момент, когда нам следует взглянуть на опасность, исходящую от великой державы (речь идет о России. — РБК), которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину выиграть войну», — сказал он.

В Киеве рассказали, когда начнется демобилизация на Украине
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

За последний год популярность правых политиков в Европе значительно выросла, что Politico связывало с инфляцией, ростом тарифов, нелегальной миграцией и ростом преступлений. Издание приводит в пример рост насильственных преступлений в Германии, который за 2022 год вырос сразу на 20%. Вместе с этим поддержка правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) удвоилась и, согласно опросам, составляет около 20%.

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в ФРГ. Партия была создана в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны. С течением времени в ее политике наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. В декабре кандидат от АдГ впервые стал бургомистром Пирны — города в федеральной земле Саксония на востоке страны. Теперь политики АдГ занимают две высшие муниципальные должности в стране. В июне Роберт Сессельманн получил пост окружного администратора в тюрингском округе Зонненберг, будучи первым человеком от партии, кто занял такую должность.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Кроме этого, правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса в конце ноября победила на парламентских выборах в Нидерландах. Во время предвыборной кампании Вилдерс выступал за отказ от санкций в отношении России, а также не исключал проведения референдума по поводу выхода страны из ЕС. Лидер PVV также категорически выступал против поставок истребителей F-16 на Украину, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». В предвыборном манифесте его партия отмечала, что предназначенную для Киева технику нужно оставить для собственных нужд. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Правыми также считают премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана, которые неоднократно критиковали европейские санкции против Москвы, отказывались поставлять Украине оружие и призывали к немедленным переговорам по завершению конфликта.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Жозеп Боррель правые Евросоюз Военная операция на Украине
Материалы по теме
Боррель предупредил о конце Евросоюза в случае победы России
Политика
В Киеве усомнились в победе на поле боя «с десятками F-16»
Политика
Лондон заявил о недопустимости поражения Запада на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа Политика, 20:07
«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба миллиардеру Рэтклиффу Спорт, 19:38
Боррель заявил, что правые могут добиться успеха в Европе из-за страха Политика, 19:30
В Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов Общество, 19:25
Американский чемпион Сочи отказался выступать без флага России Спорт, 19:11
Построить самолет: как живут люди со спинальной мышечной атрофией Специальный проект, 19:05
Подозреваемый в убийстве девушки в центре Москвы убил еще одного человека Общество, 18:54
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер актер театра Et Cetera Алексей Черных Общество, 18:50
Ковальчук оценил свое возвращение в хоккей Спорт, 18:38
МИД Ирана выразил протест России из-за заявления о спорных островах Политика, 18:36
В Алтайском крае 15 человек обратились в больницу после общепита Общество, 18:15
В Киеве рассказали, когда начнется демобилизация на Украине Политика, 18:02
Лондон заявил о недопустимости поражения Запада на Украине Политика, 17:54
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя спутниками бундесвера Технологии и медиа, 17:49