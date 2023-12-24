Боррель заявил, что правые могут добиться успеха в Европе из-за страха

Боррель заявил, что опасается победы правых на предстоящих выборах в Европарламент из-за того, что европейцы «опасаются неизвестного». Также он в очередной раз заявил, что нельзя позволить России победить на Украине

Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Страх европейских избирателей перед неизвестным может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии. Об этом в интервью The Guardian заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, комментируя предстоящие выборы в Европарламент.

«Я боюсь страха, боюсь, что европейцы голосуют, потому что боятся. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестного и неопределенности порождает гормон, требующий реакции безопасности. Это факт», — сказал он.

Вместе с этим Боррель отметил, что Евросоюз сегодня оказался «в состоянии между двумя войнами»: на Украине и в секторе Газа. Он призвал избирателей поддержать политические силы, которые могут представить четкий анализ ситуации. «Если мы не сможем этого сделать, я думаю, что европейские выборы будут такими же опасными, как и выборы в США», — подчеркнул глава евродипломатии.

Также Боррель в очередной раз заявил, что нельзя позволить России выиграть в конфликте на Украине. «Это тот момент, когда нам следует взглянуть на опасность, исходящую от великой державы (речь идет о России. — РБК), которая угрожает нашей демократии, которая угрожает самой Европе, а не только Украине. И если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину выиграть войну», — сказал он.

За последний год популярность правых политиков в Европе значительно выросла, что Politico связывало с инфляцией, ростом тарифов, нелегальной миграцией и ростом преступлений. Издание приводит в пример рост насильственных преступлений в Германии, который за 2022 год вырос сразу на 20%. Вместе с этим поддержка правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) удвоилась и, согласно опросам, составляет около 20%.

«Альтернатива для Германии» — самая молодая политическая сила в ФРГ. Партия была создана в феврале 2013 года. Первоначально АдГ представляла евроскептиков и призывала к выходу из еврозоны. С течением времени в ее политике наметился сдвиг вправо, который отодвинул на второй план экономические вопросы и поставил в авангард миграцию и национальную идентичность. В декабре кандидат от АдГ впервые стал бургомистром Пирны — города в федеральной земле Саксония на востоке страны. Теперь политики АдГ занимают две высшие муниципальные должности в стране. В июне Роберт Сессельманн получил пост окружного администратора в тюрингском округе Зонненберг, будучи первым человеком от партии, кто занял такую должность.

Кроме этого, правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса в конце ноября победила на парламентских выборах в Нидерландах. Во время предвыборной кампании Вилдерс выступал за отказ от санкций в отношении России, а также не исключал проведения референдума по поводу выхода страны из ЕС. Лидер PVV также категорически выступал против поставок истребителей F-16 на Украину, поскольку, по его мнению, это «наступательное средство», которое «втягивает Нидерланды в войну». В предвыборном манифесте его партия отмечала, что предназначенную для Киева технику нужно оставить для собственных нужд. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Правыми также считают премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана, которые неоднократно критиковали европейские санкции против Москвы, отказывались поставлять Украине оружие и призывали к немедленным переговорам по завершению конфликта.