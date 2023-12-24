 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Нобелевский лауреат сравнил с катаклизмом конфискацию активов России

Нобелевский лауреат Шиллер: конфискация активов России сравнима с катаклизмом
Сюжет
Война санкций
После начала спецоперации на Украине западные страны заморозили около $280 млрд активов ЦБ России. Шиллер сравнил их конфискацию и передачу Украине с катаклизмом, который разрушит «ореол безопасности», которым окружен доллар
Роберт Шиллер
Роберт Шиллер (Фото: Michael Marsland / Zuma / Global Look Press)

Использование замороженных российских активов для помощи Украине может иметь «последствия катаклизма для нынешней системы, в которой доминирует доллар», и побудить людей откладывать сбережения в иной валюте. Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica рассказал лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

«Я не могу убедить себя в том, что это [конфискация российских активов] правильный путь. <...> Помимо того, что это станет подтверждением для российского лидера, что то, что происходит на Украине, — это прокси-война, это может парадоксальным образом обернуться против Америки и всего Запада», — сказал он (цитата по ТАСС).

Шиллер задался вопросом, какой сигнал будет подан десяткам стран, которые, как и Россия, конвертируют свои сбережения в доллары и «доверяют их в надежные руки дяди Сэма». «Если Америка сегодня поступает так с Россией, <...> то завтра она может поступить так с кем угодно. Это разрушит ореол безопасности, которым окружен доллар, и станет первым шагом к дедолларизации, к которой все более уверенно склоняются многие — от Китая до развивающихся стран, не говоря уже о самой России», — отметил нобелевский лауреат.

Шиллер известен своими исследованиями в области финансовых рынков, финансовых инноваций, поведенческой экономики, макроэкономики, недвижимости, статистических методов. В 2009 и 2010 годах журнал Foreign Policy называл ученого одним из ведущих мировых мыслителей. В 2011 году он вошел в рейтинг Bloomberg «50 самых влиятельных людей в сфере глобальных финансов».

В октябре 2013 года Шиллеру была присуждена Нобелевская премия по экономике за эмпирический анализ цен на активы.

FT узнала, как США хотят легализовать конфискацию российских активов
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7, по данным Минфина США, заморозили около $280 млрд активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в прошлом году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Financial Times в середине декабря сообщила, что чиновники стран «Большой семерки» активизировали переговоры о конфискации и использовании замороженных российских активов за рубежом для финансирования Украины на фоне провала попыток США и Евросоюза согласовать пакеты помощи Киеву. По данным издания, Вашингтон рассчитывает «легализовать» конфискацию российских активов, признав страны Запада пострадавшей от конфликта на Украине стороной.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Как отмечает The New York Times, в декабре администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками США об использовании замороженных активов России, и поддержка подобных мер в конгрессе растет.

Москва считает блокировку активов незаконной. Ответить на конфискацию своих активов за рубежом Россия обещала «симметрично». Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в стране «достаточно [зарубежных] активов, которые здесь заморожены».

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
российские активы США санкции Россия
Материалы по теме
NYT узнала о срочных переговорах США по использованию активов России
Политика
Силуанов раскрыл, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе
Экономика
Число дел по искам прокуроров об изъятии частных активов превысило 55
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
Вучич анонсировал срочное обращение к нации на фоне протестов в Белграде Политика, 21:49
Ковальчук повторил рекорд КХЛ Спорт, 21:48
Синоптик рассказал о снегопадах на последней неделе уходящего года Общество, 21:48
Протестующие в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию Политика, 21:32
Министр обороны Украины рассказал о конкуренции за западные боеприпасы Политика, 21:21
В Кропивницком прозвучали взрывы Политика, 21:11
Нобелевский лауреат сравнил с катаклизмом конфискацию активов России Политика, 21:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Россиянин Капризов стал лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 20:37
Иран представил крылатые ракеты «Талайе» и «Насир» Политика, 20:28
Вучич призвал не ждать насильственной смены власти в Сербии Политика, 20:22
Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа Политика, 20:07
«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже акций клуба миллиардеру Рэтклиффу Спорт, 19:38
Боррель заявил, что правые могут добиться успеха в Европе из-за страха Политика, 19:30
В Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов Общество, 19:25