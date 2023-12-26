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Военная операция на Украине ,  
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили через 20 минут после объявления

Воздушная тревога в Севастополе продлилась менее 20 минут
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Воздушная тревога в Севастополе продлилась меньше 20 минут, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Глава региона не уточнил, с чем связано объявление воздушной тревоги. Сообщение о воздушной тревоге появилось в 16:28, ее отменили в 16:47.

В ноябре воздушную тревогу в Севастополе объявляли минимум трижды: 1 и 8 ноября, тогда перекрыли автомобильное движение по Крымскому мосту. 17 ноября губернатор также сообщил о воздушной тревоге, тогда в небе над регионом сбили две воздушные цели.

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Ранее 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «вражеской атаке» близ Феодосии, которая расположена на юго-восточной части полуострова.

Минобороны России после атаки сообщило, что повреждения получил корабль «Новочеркасск», находившийся в порту города. Два Су-24, которые атаковали судно, уничтожили средствами ПВО.

В результате атаки пострадали четыре человека, один погиб.

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Теги
Михаил Развожаев Севастополь тревога
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