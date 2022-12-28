Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 16:10
Лавров сообщил о переданном по дипканалам обещании США по Украине Политика, 20:27
Баку выразил протест послу Франции из-за заявления о Лачинском коридоре Политика, 20:27
В Белоруссии запретили продавать один из порошков «Миф» Общество, 20:17
Как изменились стратегии VIP-клиентов банков и управляющих компаний РБК Инвестиции, 20:10
Стратегия «Тинькофф Инвестиций» на 2023 год: как обогнать индекс Мосбиржи Инвестиции, 20:04
СБУ сообщила о блокировке активов компании из структуры «Газпрома» Бизнес, 19:55
«Челси» договорился о покупке лучшего бомбардира чемпиона Норвегии Спорт, 19:53
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
«Лаборатория Касперского» предупредила о схеме «угона» телеграм-аккаунтов Технологии и медиа, 19:46
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 19:38
Социальная сеть ЯRUS получила обновление Пресс-релиз, 19:15
«Авангард» разгромил лидера Восточной конференции КХЛ со счетом 5:0 Спорт, 19:14
Медики рассказали Reuters о переполненности больниц Китая из-за COVID-19 Общество, 19:13
В Киеве заявили о разработке беспилотников для борьбы с дронами-камикадзе Политика, 19:06
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 18:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров сообщил о переданном по дипканалам обещании США по Украине

Лавров: США по дипканалам заявили, что не будут воевать напрямую с Россией

США по дипломатическим каналам объяснили России, что не планируют отправлять американских специалистов на Украину для управления системами Рatriot, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале. В Вашингтоне пояснили, что это связано с тем, что американцы «не будут воевать напрямую против России».

«Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там (на Украине. — РБК) будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — рассказал он.

Cистемы ПВО Patriot вошли в очередной пакет военной помощи США Украине, о выделении которого Вашингтон официально сообщил в декабре, во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. The Washington Post указывала, что США разрабатывают программу обучения украинских военных работе на этой системе ПВО. В обычных условиях для подготовки операторов Patriot нужно более шести месяцев. Учебная программа для украинских военных будет организована в Германии, на полигоне «Графенвер».

Материал дополняется.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
США Сергей Лавров Patriot
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter