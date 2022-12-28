Лавров сообщил о переданном по дипканалам обещании США по Украине

США по дипломатическим каналам объяснили России, что не планируют отправлять американских специалистов на Украину для управления системами Рatriot, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале. В Вашингтоне пояснили, что это связано с тем, что американцы «не будут воевать напрямую против России».

«Сейчас мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность ее использования, что там (на Украине. — РБК) будут американские специалисты. Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — рассказал он.

Cистемы ПВО Patriot вошли в очередной пакет военной помощи США Украине, о выделении которого Вашингтон официально сообщил в декабре, во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. The Washington Post указывала, что США разрабатывают программу обучения украинских военных работе на этой системе ПВО. В обычных условиях для подготовки операторов Patriot нужно более шести месяцев. Учебная программа для украинских военных будет организована в Германии, на полигоне «Графенвер».

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