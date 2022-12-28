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В Киеве заявили о разработке беспилотников для борьбы с дронами-камикадзе

Минцифры Украины: Киев начал разработку беспилотников для борьбы с дронами-камикадзе
После насыщения войск разведывательными дронами Украина намерена приступить к разработке собственных ударных БПЛА, а также «охотников на дронов»
Михаил Федоров
Михаил Федоров (Фото: Wikimedia Commons)

Глава Минцифры Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press сообщил, что в стране планируют разработать беспилотники, способные сбивать дроны-камикадзе.

По словам главы Минцифры Украины, Киев уже закупил около 1,4 тыс. беспилотников. Пока большая часть из них предназначена для ведения разведки. Однако после насыщения вооруженных сил разведывательными дронами Украина намерена начать разработку собственных ударных беспилотников, в том числе предназначенных для борьбы с российскими дронами. По словам Федорова, украинские беспилотники смогут преодолевать расстояние от 3 до 10 км.

«Я уже могу сказать, что ситуация с беспилотниками кардинально изменится в феврале или марте», — сказал он.

Пресс-секретарь «Укроборонпрома» Наталья Сад в начале декабря заявила, что концерн переходит к финальной стадии испытаний ударного беспилотника с боевой частью на 75 кг и дальностью полета до 1 тыс. км.

Москва в числе используемых на Украине БПЛА называет «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают в Киеве, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. Российская сторона отвергает обвинения в использовании на Украине беспилотников иранского производства.

Средства противодействия беспилотникам сейчас поставляются Украине из-за рубежа, в первую очередь из США.

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Украина также использует в конфликте ударные беспилотники. С помощью БПЛА украинские силы неоднократно атаковали объекты на территории России. Дважды украинские беспилотники атаковали аэродром в Энгельсе, Минобороны заявляло, что в обоих случаях беспилотники были сбиты, однако их падающие обломки нанесли ущерб. В результате последней атаки погибли три человека.

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