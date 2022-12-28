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Высылки дипломатов ,  
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МИД решил выслать из России сотрудника посольства Литвы

МИД России объявил сотрудника посольства Литвы персоной нон грата
МИД, как и обещал, ответил на объявление персоной нон грата сотрудника российского посольства в Литве. В начале декабря Вильнюс выслал его из-за «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом»
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Литвы, ему нужно в течение пяти дней покинуть страну, сообщает МИД.

В ведомстве заявили, что это ответная мера на действия Вильнюса в отношении российского дипломата. 28 декабря временного поверенного в делах республики в России Юргиту Цибулскиене вызвали в министерство, литовской стороне «заявлен решительный протест».

1 декабря литовский МИД объявил о высылке сотрудника российского посольства из-за «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ».

В октябре Литва выслала временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Это произошло после его слов о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году. Дипломат отреагировал на предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса опрашивать прибывающих в страны Балтии россиян об их позиции относительно военной операции на Украине, а также уточнять, «чей Крым». Рябоконь в ответ предложил опрашивать при въезде литовцев об их отношении к событиям 1991 года: «Не кажется ли вам, что свои стреляли в своих в то время?»

МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.

В связи с военной операцией на Украине Литва первой из стран Балтии снизила уровень дипломатических отношений с Россией: отозвала своего посла, закрыла российское генконсульство, а также предписала российскому послу покинуть Литву. Затем такое решение приняла Латвия.

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МИД решил выслать из России сотрудника посольства Литвы
МИД решил выслать из России сотрудника посольства Литвы

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