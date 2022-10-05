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Россия объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы

МИД России объявил персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Умбрасене
Решение принято в ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. Кроме того, МИД заморозил деятельность культурного центра литовского посольства — «Дома Балтрушайтиса»
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МИД России объявил персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене в ответ на аналогичный шаг Вильнюса.

Соответствующая нота была вручена сотруднику литовского посольства, которого вызвали для этого в МИД, Умбрасене должна покинуть Россию в течение пяти дней.

На встрече с сотрудником дипмиссии представители МИДа также заявили о заморозке деятельности литовского культурного центра «Дом Балтрушайтиса» из-за «враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи».

МИД предупредил, что оставляет за собой право и на другие «меры воздействия» в случае, если Вильнюс предпримет «другие недружественные шаги».

Литва решила выслать временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя 3 октября.

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России
Политика
Сергей Рябоконь

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