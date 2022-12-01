МИД Литвы объявил российского дипломата персоной нон грата

В Вильнюсе утверждают, что он занимался «деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом»

Посольство России в Литве (Фото: RusEmbassyLithuania / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудник посольства России в Литве объявлен персона нон грата, он должен покинуть страну в течение пяти дней, сообщил МИД страны.

В Вильнюсе заявили, что решение о высылке вынесено из-за «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».

МИД России в ответ на это решение пообещал дать «соответствующий» ответ, передает «РИА Новости».

3 октября Литва решила выслать временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя. В МИД Литвы пояснили, что недавние действия и заявления Рябоконя «несовместимы со статусом дипломата и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела государства пребывания и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». Через два дня МИД России в качестве ответной меры объявил персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.