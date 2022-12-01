МИД пообещал соответствующий ответ на высылку дипломата из Литвы

Вид на здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства в Литве, сообщили в МИД России, передает «РИА Новости».

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказали в министерстве.

МИД Литвы ранее объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата и обязал покинуть страну в течение пяти дней. В Вильнюсе пояснили, что решение принято из-за «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».

В начале октября Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя В ответ Москва объявила персоной нон грата временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене.

В августе протест Литвы вызвали его слова о штурме телебашни в Вильнюсе в 1991 году. Он отреагировал на предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса опрашивать россиян, прибывающих в республику и другие страны Балтии, об их позиции относительно военной операции на Украине, а также уточнять, «чей Крым».

Рябоконь в ответ предложил опрашивать при въезде литовцев об их отношении к событиям 1991-го года: «Не кажется ли вам, что свои стреляли в своих в то время?» По утверждению Рябоконя, к столкновениям у телецентра в Вильнюсе привели антиконституционные требования Литвы отделиться от СССР, после чего литовская сторона устроила провокации, которые привели к жертвам.