RAND назвал вариант самой мощной атаки России на НАТО и ответа на нее

Американский экспертный центр RAND Corporation проанализировал четыре сценария «ограниченного нападения России на НАТО» и ответные меры альянса на них. Самый мощный из сценариев предусматривает удары по двум базам НАТО в Европе

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Военный конфликт на Украине создал «уникальный набор обстоятельств», которые делают более вероятным «ограниченное нападение России» на НАТО, считают эксперты RAND Corporation.

Этот экспертный центр, который специализируется на анализе глобальных тенденций в оборонной политике в интересах национальной безопасности США, разработал четыре сценария возможного обострения конфликта между Россией и НАТО (*.pdf), оценив возможные мотивы Москвы и предложив варианты ответных действий альянса.

Все варианты, которые рассматривает RAND, начинаются с возможных действий Москвы, которые ранжированы по «силе воздействия» на инфраструктуру стран НАТО. Затем аналитики рассматривают ответные шаги НАТО, а затем — реакцию Москвы на действия альянса. Авторы доклада исключили из анализа варианты, при которых Россия применяет ядерное, химическое или биологическое оружие, а также наносит удары по территории США, объяснив это тем, что «применение такого оружия повлекло бы за собой совершенно иной набор вариантов реагирования».

Поэтому эксперты рассматривают только варианты «ограниченного нападения» России на НАТО.

Согласно самому жесткому сценарию («D»), Россия нанесет ракетные удары сразу по шести ключевым воздушным и морским портам альянса, включая базу «Рамштайн» и порт Роттердам. Это приведет к гибели порядка 200 гражданских и военных специалистов, но долгосрочные последствия такого удара для НАТО будут ограничены, считают эксперты. Объясняя свои действия, Россия заявит, что это ответные шаги на поддержку западными странами украинских атак на российские территории, и Москва имеет право использовать любые средства самозащиты.

Чуть более «мягкий» сценарий («С») предусматривает, что Россия нанесет удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, через которые идет помощь Украине. Этот вариант будет иметь последствия в виде «примерно двух дюжин» погибших и окажет «некоторое влияние» на помощь западных стран Украине, считают в RAND. Москва пригрозит, что нанесет больше таких ударов, если помощь Киеву не прекратится.

Сценарий «B» предусматривает, что Россия уничтожит американский разведывательный спутник или спутник одной из стран НАТО на земной орбите. В этом варианте жертв среди гражданских и военных не будет, но это будет иметь краткосрочные и более отдаленные — из-за космического мусора — последствия для США. Москва заявит, что шаг спровоцирован поддержкой, которую США оказывают Киеву.

И, наконец, самый «сдержанный» сценарий «А» предусматривает, что российские крылатые ракеты ударят по пустому складу — например, в восточной Польше. Этот вариант американские эксперты также классифицируют как «демонстративный». Жертв при ударе не предполагается, удар будет иметь некоторое «ограниченное воздействие» на операции НАТО. Россия публично свяжет удары с помощью НАТО Украине.

При принятии решений о том, как реагировать на каждый из этих сценариев, американским политикам и НАТО придется принимать «трудные решения», считают эксперты RAND. В частности, перед ними будет стоять задача не допустить дальнейшей эскалации конфликта и действовать таким образом, чтобы Россия не напала на НАТО — ни в момент обострения конфликта, ни после того, как минует кризис, считают авторы доклада. США и сейчас руководствуются целью «избежать войны между НАТО и Россией», но «ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», подчеркивает RAND.

Для каждого из сценариев предусмотрены рекомендации. Например, в случае сценария «А» с ударом по складу в восточной Польше, эксперты считают, что такой «ограниченный характер атаки» оставляет для НАТО открытой возможность «аналогичного сдержанного» удара по России или даже вариант несилового реагирования в виде кибератак, новых санкций или каких-либо дипломатических шагов. При этом «сдержанный» удар по территории России эксперты организации описывают как «вероятно даже менее эскалационный», чем такие меры принуждения, как «чрезвычайно разрушительные кибератаки» и массированные санкции, последствия которых сложнее поддаются прогнозам. Также авторы доклада отмечают, что отсутствие ответного удара по России может быть истолковано Москвой как «отсутствие решимости» реагировать силой.

Зеркальный ответ CША на сценарий с уничтожением спутника страны НАТО проблематичен, так как это опять же приведет к появлению еще большего объема «космического мусора» на околоземной орбите, но не удержит Москву от дальнейшей эскалации, считают в RAND. США могли бы отреагировать ударом по объектам наземной инфраструктуры в России, однако это может вызвать осуждение со стороны стран, которые развивают собственные космические программы и воспримут эти действия США как угрозу для себя, указывают эксперты. Поэтому для такого сценария аналитики предлагают в качестве ответной меры ввести новые широкие санкции.

Сценарии с ракетными ударами по базам в странах НАТО («С» и «D») и жертвами среди населения «потребуют немедленного реагирования со стороны Соединенных Штатов или НАТО», говорится в докладе. При выборе реакции на сценарий с ограниченными атаками Москвы на базы в Польше и Румынии «не должны создавать у Москвы впечатления, что любые кинетические или некинетические удары США или НАТО могут быть прелюдией к более масштабной военной кампании против России». Для этого США «следует рассмотреть возможность отказа от нанесения ударов по узлам командования и управления, базам бомбардировщиков или радарам раннего предупреждения», говорится в докладе.

При выборе ответа на самый жесткий сценарий (сценарий «D») аналитики RAND формулируют свои варианты по выбору ответных мер иначе. «В идеальном варианте ответные меры альянса на такие действия России должны заставить Москву выбирать между проигрышем войны НАТО (из-за дальнейшей эскалации) и проигрышем войны Украине (путем отказа от своих планов заставить НАТО прекратить поддержку Украины)», — говорится в докладе. Эта ситуация также порождает много дополнительных факторов, которые придется учитывать политикам при выборе ответных действий — реакцию жителей России, реакцию других стран мира на происходящее и их готовность поддержать несиловые ответные действия альянса и др.

Присутствие российских войск в регионах, которые Украина считает частью своей территории, также делает их потенциальными целями для ответных ударов, которые могут говорить о нежелании НАТО развивать конфликт, отмечается в докладе RAND. В то же время решение не наносить удары по России в границах до начала конфликта с Украиной может подорвать доверие к альянсу со стороны союзников, отмечается в докладе.

Критически важным фактором в реагировании на любые шаги по эскалации со стороны России будет ядерное оружие, указывает RAND. «Потенциал применения ядерного оружия придает вес цели США избежать дальнейшей эскалации — цели, которая может оказаться еще более важной после ограниченного нападения со стороны России», — говорится в докладе.

Президент России ранее неоднократно говорил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, она не стремится «раскрутить маховик» сильнее. «Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно», — сказал он. Президент также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога, тогда как украинские власти сами себе запретили вести переговоры. Решение Киева Путин счел странным.

Также президент подчеркивал, что Россия рассматривает применение ядерного оружия как средство защиты, а стратегия его применения «настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара». «Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. <...> Не собираемся этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть», — сказал Путин на совещании с членами Совета по правам человека в начале декабря.