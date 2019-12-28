Минобороны заявило о готовящейся против армии России информационной атаке

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Красная Звезда» заявил, что в ближайшее время иностранные государства готовят информационную кампанию, направленную на дискредитацию российского военного руководства.

По его словам, на сегодняшний день у Минобороны имеются данные о том, что отдельные страны через конкретные СМИ ведут скоординированную работу, направленная на дискредитацию российских органов власти, общественных деятелей и журналистов. «При этом в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил», — отметил Цаликов.

Он уточнил, что речь идет, начиная от представителей командований соединений, объединений, всех родов войск вплоть до непосредственно военно-политического руководства.

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