Захарова сообщила о характере ответов России на информационную агрессию

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что против России ведется информационная агрессия, на которую страна вынуждена отвечать. Об этом она сказала участникам всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи «Поколение», передает «РИА Новости».

В свою очередь, Россия, считает Захарова, ни разу «не делала кому-то плохо в информационной среде» без имеющихся на то причин. «Мы все время отвечаем, да. Мы научились это делать», — добавила она.

Представитель МИДа не уверена, что «агрессивные действия в киберсреде» в адрес России можно назвать войной. В случае если бы действительно против страны велась война, то Москва реагировала бы на это симметрично, отметила Захарова. Однако, по ее словам, Россия подобным не занимается.

В сентябре депутаты Европарламента потребовали у российских властей «не обелять преступления, совершенные советским тоталитарным режимом». В заявлении говорилось, что в действиях Москвы наблюдается «опасный компонент информационной войны против демократической Европы».

