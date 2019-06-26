Минобороны заявило об информационном давлении на руководство армии

По данным Минобороны, зарубежные страны готовят информационную кампанию давления на военное руководство России. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам из-за того, что роль России в мире укрепляется, «нападки на Вооруженные силы и на военное руководство будут только усиливаться». Усиление информационного давления ожидается против всего руководства армии — командующих соединений, родов войск и против «непосредственно военно-политического руководства», заявил он во время круглого стола на форуме «Армия-2019».

Конашенков заметил, что Минобороны намерено вести «честную и открытую работу». Вместе с тем «грязные методы», применяемые против военного руководства, без ответа не останутся, пообещал он.

В начале июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов «быть очень аккуратными на предмет фильтрации вбросов и разных фейков». Такую реакцию у него вызвал вопрос о сообщениях о возможной сделке России, США и Израиля по Сирии.