Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Президент России Владимир Путин попал в список из 50 человек, которые определили облик подходящего к концу десятилетия, составленный британским изданием Financial Times (FT).

Всего в списке оказались 19 политиков, 22 бизнесмена, а также девять представителей культуры, науки, спорта и шоу-бизнеса.

Среди политиков, попавших в рейтинг, оказались французский президент Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также бывший американский президент Барак Обама.

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