Порошенко решил возобновить переговоры с Россией о возврате «заложников»

Президент Украины отметил, что власти страны не могут «ни предать, ни забыть» находящихся в плену бойцов украинской армии. Их, по подсчетам СБУ, в Донбассе остается 103. Накануне начался крупнейший обмен пленными в Донбассе

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Петр Порошенко отдал распоряжение возобновить переговоры с Россией о возвращении украинских военных, которые находятся в плену на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил на брифинге в ходе своего визита в Одесскую область, передает телеканал «112 Украина».

«Мы их не можем ни предать, ни забыть [пленных]. Именно поэтому я дал поручение немедленно возобновить переговоры с РФ по возвращению тех, кто в России, и возвращению тех, кто находится в заложниках на оккупированной территории. Готов сказать, что освобождение наших заложников — это не событие вчерашнего дня и не событие недели, это событие историческое, это второе рождение наших ребят», — заявил Порошенко.

По данным Службы безопасности Украины (СБУ), в плену в ДНР и ЛНР находятся 103 человека, 402 военных признаны пропавшими без вести. Еще более 3 тыс. человек уже освобождены или найдены, сообщила накануне пресс-служба СБУ со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака.

Накануне, 27 декабря, в пункте пропуска «Майорск» неподалеку от Горловки (ДНР) прошел крупнейший за все время украинского кризиса обмен пленными в Донбассе: самопровозглашенным республикам передали 280 человек, украинским властям — 73 человека. Договоренность об этом обмене была достигнута 25 декабря. Освобожденных из плена украинских военных в киевском аэропорту Борисполь лично встретил Порошенко.

Украинский лидер заявил, что Киев в ходе этого процесса «не отдал ни одного россиянина». По его словам, это было сделано с целью «вытянуть» украинцев «из российских тюрем и оккупированного Крыма». Пленными украинскими гражданами в России президент республики назвал журналиста Романа Сущенко, который обвиняется в шпионаже, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы, режиссера Олега Сенцова и названного его соучастником Александра Кольченко, которые были арестованы в 2014 году. Сенцова в 2015 году приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме, а Кольченко — к десяти годам заключения за участие в террористическом сообществе и совершение теракта.

Украинскими пленными президент также назвал Николая Карпюка и Станислава Клыха, приговоренных к 22,5 и 20 годам колонии за участие в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-е годы. Никто из перечисленных Порошенко не признает своей вины.

В Кремле считают, что находящиеся в российских тюрьмах украинцы не являются пленными, как их назвал Порошенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что они осуждены по российскому законодательству.