В Госдуму на ратификацию внесли соглашение с Индией об отправке военных
Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию соглашение с Индией о порядке отправки солдат, кораблей и самолетов на территорию друг друга. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Ратифицировать соглашение <...> о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — говорится в документе.
Соглашение между государствами было подписано 18 февраля в Москве. Оно определяет порядок направления войск и техники, а также их материально-технического обеспечения. Согласно пояснительной записке, нормы будут применяться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по взаимной договоренности сторон.
В российском правительстве отметили, что ратификация документа укрепит сотрудничество России и Индии в военной сфере.
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ранее анонсировал, что Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента Владимира Путина в республику, который состоится 4-5 декабря. Этот визит определит дальнейшие ориентиры для укрепления стратегического партнерства между двумя странами, подчеркивали в ведомстве.
Российский президент в свою очередь говорил, что ждет эту поездку. Он назвал индийского премьера «другом и надежным партнером».
В октябре страны провели совместные учения «Индра-2025». Они проходили на полигоне Махаджан в Индии. Основной целью учений была отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.
Россия и Индия в феврале договорились упростить взаимодействие между министерствами обороны обеих стран при организации совместных мероприятий. В том же месяце Москва предложила Индии помощь в разработке и создании современных боевых самолетов.
