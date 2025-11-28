 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Госдуму на ратификацию внесли соглашение с Индией об отправке военных

Госдума рассмотрит инициативу о ратификации соглашения с Индией об отправке военных на территорию друг друга. На следующей неделе Путин посетит страну с визитом. В Дели отмечали, что перед этим страны подпишут ряд соглашений
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Правительство России внесло в Госдуму на ратификацию соглашение с Индией о порядке отправки солдат, кораблей и самолетов на территорию друг друга. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Ратифицировать соглашение <...> о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов РФ на территорию Республики Индии и воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индии на территорию РФ и организации их взаимного материально-технического обеспечения», — говорится в документе.

Соглашение между государствами было подписано 18 февраля в Москве. Оно определяет порядок направления войск и техники, а также их материально-технического обеспечения. Согласно пояснительной записке, нормы будут применяться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по взаимной договоренности сторон.

В российском правительстве отметили, что ратификация документа укрепит сотрудничество России и Индии в военной сфере.

Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ранее анонсировал, что Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента Владимира Путина в республику, который состоится 4-5 декабря. Этот визит определит дальнейшие ориентиры для укрепления стратегического партнерства между двумя странами, подчеркивали в ведомстве.

Российский президент в свою очередь говорил, что ждет эту поездку. Он назвал индийского премьера «другом и надежным партнером».

В октябре страны провели совместные учения «Индра-2025». Они проходили на полигоне Махаджан в Индии. Основной целью учений была отработка взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

Россия и Индия в феврале договорились упростить взаимодействие между министерствами обороны обеих стран при организации совместных мероприятий. В том же месяце Москва предложила Индии помощь в разработке и создании современных боевых самолетов.

Теги
Валерия Доброва
Индия военные соглашения Госдума ратификация
