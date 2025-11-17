 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений

В ближайшие дни ожидается финализация нескольких двусторонних соглашений, инициатив и проектов в различных сферах, объявил глава МИД Индии. Президент России приедет в республику 5 декабря
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента Владимира Путина в республику, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы ожидаем их финализации в ближайшие дни», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Лавров назвал визит Джайшанкара в Россию своевременным и напомнил, что страны проведут двусторонний саммит через три недели.

Росконгресс сообщил, что Путин приедет в Индию 5 декабря и выступит на пленарном заседании Российско-индийского форума в Нью-Дели. Как уточнил сам глава государства, он встретится с премьером Нарендрой Моди. «Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надежным партнером», — сказал Путин.

Моди приезжал в Россию в прошлом году: в июле он был в Москве и провел встречу с Путиным в Кремле, а в октябре посетил Казань, где проходил саммит БРИКС, там тоже прошла его встреча с российским президентом. Индийский премьер после визита в российскую столицу пригласил Путина в ответ посетить Индию в 2025-м.

В сентябре Путин и Моди провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае не только в составе делегаций, но и тет-а-тет.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Индия Владимир Путин Нарендра Моди соглашения
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
