Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений

В ближайшие дни ожидается финализация нескольких двусторонних соглашений, инициатив и проектов в различных сферах, объявил глава МИД Индии. Президент России приедет в республику 5 декабря

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента Владимира Путина в республику, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы ожидаем их финализации в ближайшие дни», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Лавров назвал визит Джайшанкара в Россию своевременным и напомнил, что страны проведут двусторонний саммит через три недели.

Росконгресс сообщил, что Путин приедет в Индию 5 декабря и выступит на пленарном заседании Российско-индийского форума в Нью-Дели. Как уточнил сам глава государства, он встретится с премьером Нарендрой Моди. «Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надежным партнером», — сказал Путин.

Моди приезжал в Россию в прошлом году: в июле он был в Москве и провел встречу с Путиным в Кремле, а в октябре посетил Казань, где проходил саммит БРИКС, там тоже прошла его встреча с российским президентом. Индийский премьер после визита в российскую столицу пригласил Путина в ответ посетить Индию в 2025-м.

В сентябре Путин и Моди провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае не только в составе делегаций, но и тет-а-тет.