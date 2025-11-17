Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений
Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента Владимира Путина в республику, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Мы ожидаем их финализации в ближайшие дни», — сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Лавров назвал визит Джайшанкара в Россию своевременным и напомнил, что страны проведут двусторонний саммит через три недели.
Росконгресс сообщил, что Путин приедет в Индию 5 декабря и выступит на пленарном заседании Российско-индийского форума в Нью-Дели. Как уточнил сам глава государства, он встретится с премьером Нарендрой Моди. «Я, честно говоря, <…> жду этой поездки в начале декабря, жду встречи с моим другом и с нашим надежным партнером», — сказал Путин.
Моди приезжал в Россию в прошлом году: в июле он был в Москве и провел встречу с Путиным в Кремле, а в октябре посетил Казань, где проходил саммит БРИКС, там тоже прошла его встреча с российским президентом. Индийский премьер после визита в российскую столицу пригласил Путина в ответ посетить Индию в 2025-м.
В сентябре Путин и Моди провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае не только в составе делегаций, но и тет-а-тет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая