МИД Индии дал оценку визита Путина в страну
Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию определит дальнейшие ориентиры для укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.
Как отмечает индийский МИД, переговоры предоставят руководству двух стран возможность оценить прогресс в двусторонних отношениях и наметить пути укрепления «особого и привилегированного стратегического партнерства».
Визит российского лидера запланирован на 4–5 декабря 2025 года. Путин примет участие в 23-м ежегодном саммите Россия — Индия по приглашению премьер-министра Шри Нарендры Моди.
В ходе визита президент России проведет переговоры с индийским премьер-министром, а также встретится с президентом Индии, который устроит официальный банкет в честь российского лидера.
Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента Владимира Путина в республику. Об этом рассказал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Российский президент говорил, что ждет эту поездку. Он назвал индийского премьера «другом и надежным партнером».
Декабрьская встреча продолжит серию регулярных контактов между странами. В июле 2024 года Моди посещал Москву, где провел переговоры с Путиным в Кремле, а в октябре посетил Казань, где проходил саммит БРИКС. В сентябре 2025 года лидеры также общались на полях саммита ШОС в Китае.
