 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

МИД Индии дал оценку визита Путина в страну

Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию определит дальнейшие ориентиры для укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.

Как отмечает индийский МИД, переговоры предоставят руководству двух стран возможность оценить прогресс в двусторонних отношениях и наметить пути укрепления «особого и привилегированного стратегического партнерства».

Визит российского лидера запланирован на 4–5 декабря 2025 года. Путин примет участие в 23-м ежегодном саммите Россия — Индия по приглашению премьер-министра Шри Нарендры Моди.

В ходе визита президент России проведет переговоры с индийским премьер-министром, а также встретится с президентом Индии, который устроит официальный банкет в честь российского лидера.

Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Индия и Россия готовят несколько соглашений и инициатив в преддверии визита президента Владимира Путина в республику. Об этом рассказал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Российский президент говорил, что ждет эту поездку. Он назвал индийского премьера «другом и надежным партнером».

Декабрьская встреча продолжит серию регулярных контактов между странами. В июле 2024 года Моди посещал Москву, где провел переговоры с Путиным в Кремле, а в октябре посетил Казань, где проходил саммит БРИКС. В сентябре 2025 года лидеры также общались на полях саммита ШОС в Китае.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Индия Россия официальный визит Владимир Путин
Материалы по теме
Кремль назвал даты визита Путина в Индию
Политика
Россия обсудит с Индией запуск карт «Мир»
Экономика
Индия и Россия в преддверии визита Путина готовят несколько соглашений
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 12:12 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 12:12
Иран бойкотирует жеребьевку ЧМ-2026 из-за визовых ограничений США Спорт, 12:39
Минобороны отчиталось о массированных ударах по объектам ВСУ за неделю Политика, 12:38
Как российские компании перестраивают инфраструктуру под новые требования Отрасли, 12:30
FMCG на маркетплейсах: кто растет быстрее всех в бытовой химии и уходе РБК Компании, 12:30
Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм Политика, 12:29
Семь тем, на которые не принято говорить в офисах, и почему это опасно Образование, 12:22
Собянин утвердил план благоустройства столицы на 2026 год Недвижимость, 12:14
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чем известен Андрей Ермак и почему в «деле Миндича» его зовут Али Бабой 12:13
МИД Индии дал оценку визита Путина в страну Политика, 12:07
Российский вратарь выиграл юношеский ЧМ в составе сборной Португалии Спорт, 12:06
На Тверской улице в Москве перекрыли движение Общество, 12:05
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Как в Красноярском крае готовят летчиков для борьбы с лесными пожарами Пресс-релиз, 12:01
«Циан» объявил финансовые результаты за третий квартал и 9 месяцев 2025 РБК Компании, 12:00