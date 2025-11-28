Суд разрешил Абызову работать на госслужбе после выхода из колонии
Второй кассационный суд общей юрисдикции разрешил экс-министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову занимать руководящие должности на госслужбе после выхода из колонии, передает корреспондент РБК.
При этом суд оставил в силе приговор — 12 лет лишения свободы. Ранее этот приговор подтвердили Преображенский районный суд Москвы и Мосгорсуд.
«Приговор <...> изменить, исключить указание о назначении Абызову за совершение двух преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса, а также по совокупности преступлений на основании ч. 3 и 4 ст. 69, дополнительного наказания в виде запрета занимать должности в государственных учреждениях», — огласил определение судья Антон Замазкин.
В марте 2019 года ФСБ задержала Абызова в Москве. Его подозревают в хищении 4 млрд руб. в 2011–2014 годах у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС).
В конце 2023 года экс-министр был признан виновным по нескольким статьям УК — по ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация незаконно полученных денежных средств), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп) УК. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима и оштрафован на 80 млн руб. Другие фигуранты дела и члены преступного сообщества Абызова получили от пяти до 12 лет колонии.
В октябре два источника в правоохранительных органах сообщили РБК, что против Абызова возбуждено новое уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
