Бывшего министра Михаила Абызова обвинили в мошенничестве

Против бывшего министра Михаила Абызова, осужденного в 2023 году на 12 лет, возбуждено новое уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В отношении бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, в декабре 2023 года осужденного на 12 лет колонии строгого режима за коррупцию, возбудили новое уголовное дело. Бывшему министру предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщили РБК два источника в правоохранительных органах.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД и адвокатам Абызова.

Как уточнили собеседники РБК, накануне Абызова этапировали из колонии в Московский следственный изолятор для проведения следственных действий. Столичный суд 2 октября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Абызова — такая практика необходима, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела, пояснили они. Несмотря на то что бывший чиновник уже отбывает наказание по ранее вынесенному приговору, следствию было необходимо получить санкцию суда на содержание под стражей именно в связи с новым обвинением.

Ранее, в сентябре, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал о возможности возбуждения против Абызова нового уголовного дела.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы признал Абызова виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и других коррупционных преступлениях. Суд приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 80 млн руб. В октябре прошлого года Мосгорсуд признал приговор законным.

Задержали Абызова сотрудники ФСБ в марте 2019 года. В обвинении на 122 листах указывалось, что бывший министр причастен к созданию преступного сообщества, мошенничеству в особо крупном размере, отмыванию денег, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу и незаконной предпринимательской деятельности.