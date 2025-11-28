 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ЕС на фоне спора с Бельгией призвал G7 ускорить задержанные Киеву кредиты

G7 в 2024 году согласовал кредит Украине на $50 млрд, транши примерно на €14 млрд не выделили США, Великобритания, Канада и Япония, указали в ЕС. Эти средства могут покрыть дефицит украинского бюджета в первом квартале 2026 года
Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

ЕС призывает западных союзников ускорить выплаты Украине по займу на общую сумму $50 млрд, согласованному в 2024 году, на фоне продолжения блокирования Бельгией инициативы о выдаче Киеву «репарационного кредита», сообщил Euractiv еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Мы ведем переговоры с другими международными донорами о том, может ли их поддержка быть оказана до начала года», — указал он.

По его словам, речь идет о США, Великобритании, Канаде и Японии. ЕС уже направил свою долю кредитных средств в размере €18,1 млрд, а вышеупомянутые страны G7 пока не перевели Киеву еще €14 млрд. Домбровскис отмечает, что это может быть достаточно для покрытия финансовых потребностей Украины в первом квартале. Дефицит бюджета страны в этот период оценивается в €10 млрд.

Отдельно еврокомиссар упомянул, что в случае, если переговоры с Бельгией не продвинутся вперед, Брюсселю потребуется «промежуточное решение» для временного покрытия дефицита бюджета Украины.

Кредит на $50 млрд был согласован странами G7 в октябре 2024 года, он погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. Предложение Домбровскиса прозвучало на фоне попыток ЕС согласовать «репарационный кредит» на €140 млрд за счет самих заблокированных активов России. Бельгия продолжает выступать против этого, поскольку в депозитарии Euroclear в Брюсселе хранится большая часть этих активов и власти королевства опасаются юридических последствий инициативы.

Еврокомиссия анонсировала, что официальное предложение по «репарационному кредиту» с юридическим обоснованием будет представлено на днях, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на фоне этого направил письмо главе комиссии Урсуле фон дер Ляйен, где вновь выступил против. Бельгия рискует проиграть в случае потенциального разбирательства с Россией в международном арбитраже, отметил де Вевер и привел «авиационную метафору», сообщает Politico. «Самолеты — самый безопасный способ передвижения, и вероятность крушения невелика, но в случае крушения последствия будут катастрофическими», — говорится в письме.

Российское правительство вырабатывает меры на случай изъятия активов за рубежом, накануне, 27 ноября, сообщил президент Владимир Путин. «Всем ясно», что изъятие активов будет являться воровством чужой собственности, указывал он. План ответных мер на случай конфискации, говорил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине кредит G7
