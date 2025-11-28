НАБУ подтвердило обыски в офисе Ермака
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что его детективы проводят следственные мероприятия у главы офиса президента Украины Андрея Ермака в рамках расследования, и обещали предоставить подробности позднее.
«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. — РБК) совершают следственные действия (обыски) у руководителя офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали — впоследствии», — говорится в сообщении бюро в телеграм-канале.
Сотрудники НАБУ и САП пришли в офис Ермака в правительственном квартале утром 28 ноября. «Украинская правда» сообщила о группе из 10 человек.
Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП называют совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.
Миндич успел покинуть страну. Пять фигурантов дела были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук.
Ряд политиков потребовали от украинского президента Владимира Зеленского отставки главы его офиса.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили