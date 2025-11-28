 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Миндича⁠,
0

НАБУ подтвердило обыски в офисе Ермака

Сюжет
Дело Тимура Миндича
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Global Look Press )

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что его детективы проводят следственные мероприятия у главы офиса президента Украины Андрея Ермака в рамках расследования, и обещали предоставить подробности позднее.

«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. — РБК) совершают следственные действия (обыски) у руководителя офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали — впоследствии», — говорится в сообщении бюро в телеграм-канале.

Сотрудники НАБУ и САП пришли в офис Ермака в правительственном квартале утром 28 ноября. «Украинская правда» сообщила о группе из 10 человек.

Директор НАБУ заявил, что число подозреваемых по делу Миндича будет расти
Политика
Семен Кривонос

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП называют совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.

Миндич успел покинуть страну. Пять фигурантов дела были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук.

Ряд политиков потребовали от украинского президента Владимира Зеленского отставки главы его офиса.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Тимур Миндич НАБУ Украина Андрей Ермак Владимир Зеленский
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Ермак исключил согласие Украины на отказ от территорий при Зеленском
Политика
Как мирный план по Украине готовился на фоне «дела Миндича». Инфографика
Политика
Умерова «конструктивно» допросили по делу Миндича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 10:52 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 10:52
Спринт на КР по биатлону в Ханты-Мансийске перенесли из-за морозов Спорт, 11:08
Депутаты Рады сообщили, что НАБУ готовится предъявить обвинение Ермаку Политика, 11:06
На форуме в Таиланде обсудили перспективы инвестиционного партнерства Отрасли, 10:57
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 10:56
Ермак рассказал об обысках НАБУ у него в квартире Политика, 10:53
Цифровой рубль: как он повлияет на расчеты и формы сделок Отрасли, 10:52
Принцип «ложной двери» и метрики. Что еще стартапу взять у корпорацииПодписка на РБК, 10:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Киевское «Динамо» уволило главного тренера Спорт, 10:42
В Дагестане задержали депутата по делу о взятках за социальные выплаты Общество, 10:39
Биржевой оператор CME Group остановил торги фьючерсами из-за сбоя Инвестиции, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
НАБУ подтвердило обыски в офисе Ермака Политика, 10:27