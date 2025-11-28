НАБУ подтвердило обыски в офисе Ермака

Андрей Ермак (Фото: Global Look Press )

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что его детективы проводят следственные мероприятия у главы офиса президента Украины Андрея Ермака в рамках расследования, и обещали предоставить подробности позднее.

«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины. — РБК) совершают следственные действия (обыски) у руководителя офиса президента Украины. Следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали — впоследствии», — говорится в сообщении бюро в телеграм-канале.

Сотрудники НАБУ и САП пришли в офис Ермака в правительственном квартале утром 28 ноября. «Украинская правда» сообщила о группе из 10 человек.

Андрей Ермак упоминается в расследовании коррупционной схемы, организатором которой НАБУ и САП называют совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба.

Миндич успел покинуть страну. Пять фигурантов дела были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук.

Ряд политиков потребовали от украинского президента Владимира Зеленского отставки главы его офиса.