Военная операция на Украине⁠,
0

Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Необходимость переговоров поддерживают те представители Запада, кто понимает ситуацию на фронте, другие же настаивают на продолжении боев, заявил Путин. В этом, по его словам, и заключается разница подходов к урегулированию
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В западных странах существует два разных подхода к процессу урегулирования военного конфликта России и Украины: некоторые призывают к скорейшим переговорам, другие настаивают на продолжении боевых действий, заявил президент Владимир Путин.

По мнению главы государства, необходимость переговоров поддерживают те, кто понимает ситуацию на фронте. «Те на Западе, кто понимает, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее, даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Потому что понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда ВСУ вообще утратят боеспособность», — сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Другие, по словам Путина, «которые полагают, что Купянск уже вернулся под контроль ВСУ, настаивают на продолжении боевых действий до последнего украинца». «Вот в чем разница подходов», — заявил российский президент и отметил, что представители этой точки зрения и «нападают» на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное
Политика
Владимир Путин

Критика в адрес Уиткоффа прозвучала после того, как Bloomberg опубликовал стенограмму его разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым. Откуда была получена эта информация, агентство не указало, но, согласно публикации, разговор состоялся 14 октября и продлился чуть больше пяти минут. Спецпосланник Трампа, в частности, предложил помощнику российского президента совместно поработать над мирным планом по Украине.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам. При этом президент отмечал: Москву устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей военным путем.

Теги
Персоны
Владимир Путин Россия Украина переговоры мирный план
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
