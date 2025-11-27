Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине
В западных странах существует два разных подхода к процессу урегулирования военного конфликта России и Украины: некоторые призывают к скорейшим переговорам, другие настаивают на продолжении боевых действий, заявил президент Владимир Путин.
По мнению главы государства, необходимость переговоров поддерживают те, кто понимает ситуацию на фронте. «Те на Западе, кто понимает, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее, даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок. Потому что понимают: начнется сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда ВСУ вообще утратят боеспособность», — сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
Другие, по словам Путина, «которые полагают, что Купянск уже вернулся под контроль ВСУ, настаивают на продолжении боевых действий до последнего украинца». «Вот в чем разница подходов», — заявил российский президент и отметил, что представители этой точки зрения и «нападают» на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Критика в адрес Уиткоффа прозвучала после того, как Bloomberg опубликовал стенограмму его разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым. Откуда была получена эта информация, агентство не указало, но, согласно публикации, разговор состоялся 14 октября и продлился чуть больше пяти минут. Спецпосланник Трампа, в частности, предложил помощнику российского президента совместно поработать над мирным планом по Украине.
Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к мирным переговорам. При этом президент отмечал: Москву устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей военным путем.
