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Прокурор запросил 13 лет колонии для экс-губернатора Белозерцева

Адвокат Шуварин: обвинение запросило для экс-губернатора Белозерцева 13 лет
Белозерцева обвиняют в получении взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля, а также хранении оружия. Он возглавлял Пензенскую область с 2015 года, после возбуждения дела в 2021-м Путин уволил его в связи с утратой доверия
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Прокурор потребовал приговорить бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева к 13 годам колонии по делу о взятках и хранении оружия, сообщил РБК его адвокат Алексей Шуварин. Обвиняемого по тому же делу основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля просят приговорить к 12 годам.

«Мы планируем выступить в прениях, как минимум. И разбить в пух и прах обвинения прокуратуры», — добавил Шуварин.

РБК направил запрос в Измайловский районный суд.

Генпрокуратура подала иск на 9,9 млрд руб. к Шпигелю и Белозерцеву
Бизнес
Иван Белозерцев

Белозерцева и Шпигеля задержали в 2021 году. Следователи полагают, что фармкомпания в 2020 году передала Белозерцеву 20 млн руб., автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. Защита Шпигеля утверждала, что «денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области». Адвокат экс-губернатора на одном из заседаний заявил, что тот признает получение 20 млн руб., но это была не взятка, а финансирование избирательной кампании. Защита Шпигеля неоднократно говорила о тяжелом состоянии здоровья бизнесмена, у которого «большая и подробная история кардиологических и иных заболеваний». Его адвокат Зарина Фарниева 28 ноября заявила РБК, что здоровье бизнесмена «с каждым днем все хуже и хуже». По ее словам, Шпигелю необходимы две операции, «имеется экстремальный риск фатального исхода от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний».

В конце 2021-го «Коммерсантъ» сообщил, что против Белозерцева также завели дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Во время обыска в здании пензенской областной администрации нашли пистолет Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему, портфель с ними лежал в шкафу в кабинете экс-губернатора.

Генпрокуратура на прошлой неделе подала иск к Белозерцеву, Шпигелю и его жене Евгении с требованием взыскать с них 9,9 млрд руб. В ведомстве считают, что эта сумма была заработана в результате коррупционных преступлений и должна быть обращена в доход государства, сообщал источник «РИА Новости».

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Белозерцев был губернатором Пензенской области с 2015 по 2021 год. Президент Владимир Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Юлия Волкова Юлия Волкова, София Прохорчук София Прохорчук
Иван Белозерцев Пензенская область приговор взятки коррупция Борис Шпигель
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