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Дело пензенского губернатора ,  
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Защита Шпигеля объяснила предполагаемую взятку строительством санатория

20 млн руб., которые глава «Биотэка» Борис Шпигель якобы передал главе Пензенской области, должны были пойти на строительство неврологического санатория, утверждает его адвокат. Состояние его здоровья она назвала «крайне тяжелым»
Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС
Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель не признал вину в даче взятки (ст. 291) губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщила РБК адвокат Виктория Бурковская, которая защищает бизнесмена. По ее словам, из-за инвалидности Шпигель не может самостоятельно дышать, принимает в день более 30 препаратов, а заседание суда пришлось перенести со второго этажа на первый, поскольку ее клиент не мог самостоятельно подняться по лестнице.

По данным Следственного комитета, с января по сентябрь Шпигель через посредников передал Белозерцеву 20 млн руб., автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. Взятка должна была помочь предприятиям «Биотэка» получить конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов в больницы Пензенской области, считают в СКР. Во вторник Басманный суд Москвы отправил Шпигеля под стражу; решение должно было быть вынесено в понедельник, но заседание было прервано для сбора дополнительных медицинских справок о состоянии бизнесмена.

«По эпизоду передачи 20 млн руб. позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области, для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания. Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент, как убедительно показала защита, автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», — заявила Бурковская. Она добавила, что во время заседания Шпигель с трудом дышал и говорил, однако пожелал высказать свое мнение об инкриминируемых ему эпизодах.

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«Если бы следственные органы провели доследственную проверку как полагается, все эти обстоятельства были бы выяснены, и уголовное дело не было бы возбуждено. Дело основано на результатах оперативно-разыскной деятельности ГУЭБиПК МВД. Мы все с вами помним, чем несколько лет назад закончилась оперативно-разыскная деятельность ГУЭБиПК», — сказала Бурковская, имея в виду дела генерала Дениса Сугробова и его подчиненных, которым вменялись десятки случаев превышения полномочий, провокаций и фальсификаций оперативных материалов. «Сколько приговоров было отменено в связи с качеством этих оперативных мероприятий? Мы видим, что эта история ничему не научила ни следственные органы, ни прокуратуру. Результаты оперативно-разыскных мероприятий не могут являться доказательством, а являются лишь источниками сведений. И все сведения, которые содержатся в рапортах, подлежат проверке следственным путем. К сожалению, этого сделано не было, и мы имеем печальный, трагический результат».

«Применительно к Борису Исааковичу и его супруге арест, учитывая их возраст и состояние здоровья, напрямую ставит под угрозу их жизнь. Никакие интересы уголовного судопроизводства не могут быть превыше человеческой жизни. Мы надеемся, что у нашего подзащитного хватит сил и здоровья, чтобы просто пережить эти следственные действия», — заключила адвокат.

Шпигель был задержан в воскресенье в столичном аэропорту по прилете из Израиля, где несколько месяцев находился на лечении. Бурковская сообщила РБК, что ей не известно, стало ли возвращение бизнесмена результатом некоей ложной информации. «Борис Исаакович уехал в связи с крайне тяжелым состоянием здоровья. У него случилось ухудшение в ноябре, он переболел коронавирусом, у него произошла тромбоэмболия легочной артерии. Его здоровье восстановили в Центральной клинической больнице, после чего он уехал в Израиль на лечение. У него, к сожалению, большая и подробная история кардиологических и иных заболеваний, длящаяся с начала 2000-х. Он постоянный пациент больниц, и ему рекомендовано постоянное наблюдение кардиологов. Он инвалид второй группы. Достаточно сказать, что человек не может спать без специального аппарата, потому что когда он спит без него, у него длительные остановки дыхания и он просто может задохнуться. В этой ситуации не очень понятно, как его заключение под стражу способствует интересам правосудия», — пояснила защитник.

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По ее словам, Шпигель не смог подняться на второй этаж суда; занести его по лестнице в зал на первом этаже помогли судебные приставы. «Сегодня, мы надеемся, следователь выполнит свое обещание и свяжется с изолятором, чтобы мы могли передать Борису Исааковичу лекарства. Он принимает около 30 препаратов в день. Если мы сегодня их не передадим, завтра я не знаю, что мы будем обсуждать. Это реальная угроза его жизни», — предупредила Бурковская.

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По делу о передаче взятки, кроме Белозерцева и Шпигеля, проходят супруга Шпигеля Евгения, замдиректора представительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов, водитель представительства Геннадий Марков и гендиректор входящей в «Биотэк» компании «Фармация» Антон Колосков.

По данным СПАРК, Пензенская область была крупнейшим заказчиком компании «Фармация», с 2015 года минздрав и больницы региона закупили у нее лекарства по меньшей мере на 3,8 млрд руб., подсчитал РБК. Шпигель основал «Биотэк» в 1991 году и был его президентом до избрания в Совет Федерации в 2003 году. Сейчас он председатель совета директоров головной компании. В «Биотэке» сообщали, что группа производит более 150 наименований лекарств, в нее входит сеть аптек ОАО «Фармация» — это более 300 точек, в том числе в Пензенской области. Компания Шпигеля в 2020 году вошла в тройку лидеров фармацевтических дистрибьюторов, ориентирующихся на госсегмент. Компания увеличила выручку за счет поставок препаратов для лечения COVID-19 и тест-систем.

Автор
Маргарита Алехина
Борис Шпигель Иван Белозерцев взятка
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