Защита Шпигеля объяснила предполагаемую взятку строительством санатория

20 млн руб., которые глава «Биотэка» Борис Шпигель якобы передал главе Пензенской области, должны были пойти на строительство неврологического санатория, утверждает его адвокат. Состояние его здоровья она назвала «крайне тяжелым»

Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Основатель фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель не признал вину в даче взятки (ст. 291) губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщила РБК адвокат Виктория Бурковская, которая защищает бизнесмена. По ее словам, из-за инвалидности Шпигель не может самостоятельно дышать, принимает в день более 30 препаратов, а заседание суда пришлось перенести со второго этажа на первый, поскольку ее клиент не мог самостоятельно подняться по лестнице.

По данным Следственного комитета, с января по сентябрь Шпигель через посредников передал Белозерцеву 20 млн руб., автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. Взятка должна была помочь предприятиям «Биотэка» получить конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и реактивов в больницы Пензенской области, считают в СКР. Во вторник Басманный суд Москвы отправил Шпигеля под стражу; решение должно было быть вынесено в понедельник, но заседание было прервано для сбора дополнительных медицинских справок о состоянии бизнесмена.

«По эпизоду передачи 20 млн руб. позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области, для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания. Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент, как убедительно показала защита, автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», — заявила Бурковская. Она добавила, что во время заседания Шпигель с трудом дышал и говорил, однако пожелал высказать свое мнение об инкриминируемых ему эпизодах.

«Если бы следственные органы провели доследственную проверку как полагается, все эти обстоятельства были бы выяснены, и уголовное дело не было бы возбуждено. Дело основано на результатах оперативно-разыскной деятельности ГУЭБиПК МВД. Мы все с вами помним, чем несколько лет назад закончилась оперативно-разыскная деятельность ГУЭБиПК», — сказала Бурковская, имея в виду дела генерала Дениса Сугробова и его подчиненных, которым вменялись десятки случаев превышения полномочий, провокаций и фальсификаций оперативных материалов. «Сколько приговоров было отменено в связи с качеством этих оперативных мероприятий? Мы видим, что эта история ничему не научила ни следственные органы, ни прокуратуру. Результаты оперативно-разыскных мероприятий не могут являться доказательством, а являются лишь источниками сведений. И все сведения, которые содержатся в рапортах, подлежат проверке следственным путем. К сожалению, этого сделано не было, и мы имеем печальный, трагический результат».