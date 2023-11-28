Баку выразил протест США, ФРГ и Франции из-за незаконных расчетов

Здание МИД Азербайджана (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В МИД Азербайджана вызвали посла Франции и временных поверенных Германии и США, им выразили протест из-за незаконных финансовых операций, говорится в заявлении дипведомства.

«Было отмечено, что новостной портал «Абзасмедиа» с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а посольства указанных стран также были вовлечены в эту деятельность, и было высказано серьезное возражение против этой деятельности», — сказано в публикации.

Азербайджанский МИД отметил, что, в соответствии с законодательством страны, финансирование местных СМИ зарубежными физическими и юридическими лицами или госструктурами не допускается. Кроме того, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является нарушением законодательства о грантовой поддержке.

Среди организаций, нарушивших правила предоставления грантов, называются Агентство международного развития США, FreedomNow (оказывает юридическую помощь пострадавшим от «правительственных репрессий»), New Democracy Fund (поддерживает проекты по развитию и обеспечению демократии и прав человека в странах «Восточного соседства ЕС»).

Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории Азербайджана являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, добавили в азербайджанском МИДе.

«Азербайджанская сторона жестоко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и проинформировала, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством», — отмечает дипведомство.

Материал дополняется.