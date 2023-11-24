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Политика ,  
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МИД предупредил о последствиях действий НАТО по химоружию в Балтике

МИД: привлечение НАТО к подъему химоружия в Балтике чревато последствиями
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Активность ряда стран Запада и подконтрольных им организаций по вопросу подъема затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны чревата плачевными последствиями для всего региона. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев в разговоре с «РИА Новости».

«Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — подчеркнул Беляев.

В МИД России подчеркнули, что обсуждение данного вопроса необходимо вести на международной площадке, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения Москвы.

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Сейчас из-за действий западных стран полноценная деятельность ХЕЛКОМ парализована, признал Беляев.

Ранее Politico писало, что власти Германии намерены запустить программу по подъему боеприпасов со дна Балтийского моря. Как пишет издание, более 300 тыс. единиц химического и обычного оружия времен Первой и Второй мировых войн превратили Балтийское море в «бомбу замедленного действия».

Боеприпасы, разъедающие морское дно, вызывают рак у местных популяций рыбы и морепродуктов, а также представляют опасность для людей, употребляющих их в пищу. Эксперты предупредили, что изменение климата может привести к более быстрой коррозии оружия, усугубляя проблему.

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Теги
МИД НАТО Балтийское море химическое оружие

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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