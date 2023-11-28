В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России

Город Турку купит здание бывшего генконсульства России у его нынешнего владельца, компании Senate Properties, за €1,6 млн. На его месте будет построено новое сооружение

Здание бывшего генерального консульства России (Фото: rusconsul.turku / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Финляндии горсовет Турку купит здание бывшего генерального консульства России и возведет на его месте новое строение. Об этом сообщает Yle со ссылкой на решение городского правительства.

Нынешний владелец здания Senate properties и городские власти договорились о цене в €1,6 млн. Строение бывшего генконсульства России площадью 185 кв. м также имеет участок площадью 325 кв. м.

Здание, построенное в 1974 году, будет снесено — на его месте построят новое строение. Властям также предстоит очистить почву, так как в начале 1900-х годов на этом месте располагались литейный цех и завод цинкования.

Горсовет постановил, что покупка будет совершена до рассмотрения возможных апелляций.

В июле Финляндия объявила о решении отозвать согласие на работу российского генконсульства в городе Турку на юго-западе страны с 1 октября. Мера принята в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

До этого Москва объявила об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылке девятерых сотрудников посольства Финляндии 6 июля. Такое решение последовало в ответ на высылку из Финляндии девяти российских дипломатов, которых обвинили в том, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В мае Россия также приняла решение о закрытии отделений финского консульства в Петрозаводске и Мурманске на фоне «конфронтационного курса, проводимого Финляндией в отношении России».

За два месяца до этого — 4 апреля — Финляндия вступила в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто говорил, что причиной тому стали изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине и «ядерные угрозы Москвы». Президент России Владимир Путин говорил, что никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.