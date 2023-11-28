 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России

Yle: в Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России
Город Турку купит здание бывшего генконсульства России у его нынешнего владельца, компании Senate Properties, за €1,6 млн. На его месте будет построено новое сооружение
Здание бывшего генерального консульства России
Здание бывшего генерального консульства России (Фото: rusconsul.turku / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Финляндии горсовет Турку купит здание бывшего генерального консульства России и возведет на его месте новое строение. Об этом сообщает Yle со ссылкой на решение городского правительства.

Нынешний владелец здания Senate properties и городские власти договорились о цене в €1,6 млн. Строение бывшего генконсульства России площадью 185 кв. м также имеет участок площадью 325 кв. м.

Здание, построенное в 1974 году, будет снесено — на его месте построят новое строение. Властям также предстоит очистить почву, так как в начале 1900-х годов на этом месте располагались литейный цех и завод цинкования.

Горсовет постановил, что покупка будет совершена до рассмотрения возможных апелляций.

Финляндия закроет российское генконсульство в Турку
Политика
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В июле Финляндия объявила о решении отозвать согласие на работу российского генконсульства в городе Турку на юго-западе страны с 1 октября. Мера принята в ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

До этого Москва объявила об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге и высылке девятерых сотрудников посольства Финляндии 6 июля. Такое решение последовало в ответ на высылку из Финляндии девяти российских дипломатов, которых обвинили в том, что их действия противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

В мае Россия также приняла решение о закрытии отделений финского консульства в Петрозаводске и Мурманске на фоне «конфронтационного курса, проводимого Финляндией в отношении России».

За два месяца до этого — 4 апреля — Финляндия вступила в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто говорил, что причиной тому стали изменение «реалий безопасности в Европе» из-за российской спецоперации на Украине и «ядерные угрозы Москвы». Президент России Владимир Путин говорил, что никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия генконсульство Россия здание
Материалы по теме
В Петербурге перестало работать генконсульство Финляндии
Политика
Финляндия закроет российское генконсульство в Турку
Политика
В Финляндии исключили диалог с Россией на высшем уровне по поводу границы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 97,16 (+0,24) Инвестиции, 27 ноя, 16:55 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 88,7 (-0,11) Инвестиции, 27 ноя, 16:55
Рябков не подтвердил планы контактов с США по вопросам ядерного оружия Политика, 12:43
Искусственный интеллект может сделать будущее мрачным. Как этого избежать Pro, 12:40
Какое здание есть во всех фильмах про Джеймса Бонда с 1995 года РБК и ЛСР, 12:38
Суд прекратил производство по иску «Транснефти» к «Роснефти» на ₽2 млрд Бизнес, 12:38
Диета для женщин: как правильно питаться, чтобы похудеть Стиль, 12:35
В Финляндии снесут здание бывшего генконсульства России Политика, 12:30
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 12:27
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 12:26
Суд отправил бывшего вице-губернатора Петербурга в СИЗО Общество, 12:20
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 12:15
Суд продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу Политика, 12:12
В Минэкономики придумали, как помешать манипуляциям в сделках по бартеру Экономика, 12:07
Бумаги Fix Price подорожали на планах компании сохранить листинг всех ГДР Инвестиции, 12:04
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 12:04