В Европе предложили новые идеи по изъятию имущества у россиян

Новый пакет санкций ЕС, вероятно, позволит попавшим под ограничения собственникам продавать имущество — активы могут разблокировать на полгода, пишет STT. В случае отказа от продажи пакет предусматривает возможность изъятия

Спортивная арена «Хельсинки» (Фото: Richard Cavalleri / Shutterstock)

Новый пакет санкций ЕС позволит экспроприировать спортивную арену «Хельсинки» (Hartwall), владельцами которой являются попавшие под ограничения российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко, сообщает STT.

По данным издания, вероятно, 12-й пакет санкций будет предусматривать возможность для попавших под ограничения собственников продать замороженные активы. Если они согласятся это сделать, блокировку могут снять на шесть месяцев, но полученные от продажи средства останутся замороженными, пишет STT.

Однако в случае отказа подсанкционных бизнесменов продать активы новый пакет даст возможность их изъятия. Отмечается, что в Конституции Финляндии закреплена возможность экспроприации собственности на основании общественной необходимости. Разрешение на изъятие дает правительство, его решение может быть обжаловано. Владелец изымаемого имущества при этом получает компенсацию, однако в случае с ареной «Хельсинки» эти средства также будут заморожены.

Изъятие арены «Хельсинки», которая закрыта с прошлого года, обсуждается в Финляндии в течение последних месяцев. Так, в конце августа глава финского МИДа Элина Валтонен заявила, что власти уже «приступили к подготовке решения», чтобы комплекс можно было вновь использовать как арену для публичных мероприятий. «Для начала необходимо обозначить варианты, каким образом арену и прочую подобную недвижимость можно было бы использовать во имя общего блага. В ближайшее время будет принято решение, подробности огласят позже», — отметила она.

В сентябре временный поверенный в делах Тимченко в Финляндии Кай Паананен подтвердил Helsingin Sanomat, что российские бизнесмены дали разрешение на продажу арены. «Да, информация верная. В последнее время ведутся активные переговоры о продаже арены, и они по-прежнему будут жесткими», — сказал он.

На прошлой неделе Ilta-Sanomat со ссылкой на источник в МИД Финляндии сообщила, что финские власти ускорят конфискацию активов, если российские бизнесмены не согласятся их продать. Вероятнейшей датой начала национализации издание называло январь—февраль 2024 года. «Проволочек в этом вопросе больше не будет. В интересах всех вернуть арену к эксплуатации так или иначе», — сказал собеседник газеты.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, в котором говорилось, что при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление.