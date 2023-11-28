Экс-премьер Британии призвала США вернуть себе мировое лидерство

Лиз Трасс надеется на возвращение в Белый дом республиканцев, назвала Си Цзиньпина тоталитарным диктатором и призвала разорвать ядерную сделку с Ираном и обеспечить Киев оружием — чтобы «отправить Россию в нокаут»

Лиз Трасс (Фото: Toby Melville / WPA Pool / Getty Images)

Следующим президентом США должен стать консервативный кандидат от Республиканской партии, который осмелится «называть враждебные режимы злом и угрозой», поскольку мир нуждается в американском лидерстве, заявила бывший премьер Великобритании Лиз Трасс в статье для Wall Street Journal.

«Москву убаюкали иллюзией, что ее вооруженные силы могут противостоять мощи Вашингтона. Но Запад должен обеспечить Украину оружием, необходимым для нанесения нокаутирующего удара по России. Это стало бы прямым посланием авторитарным покровителям России в Китае и Иране», — написала Трасс.

Экс-премьер призвала для «склонения чаши весов на сторону Украины» обеспечить количественное военное преимущество ВСУ. Кроме того, продолжила она, необходимо ускорить процесс вступления этого государства в НАТО.

Трасс поделилась наблюдением, что слишком многие на Западе успокоились, когда СССР проиграл в холодной войне и распался, поверив, «что победа свободы и демократии вечна». По ее мнению, это не так. Она привела пример: Китай приняли во Всемирную торговую организацию (ВТО) на выгодных условиях, но теперь Си Цзиньпин, «провозгласивший себя пожизненным правителем» Китая, «подавил демократию и свободу слова в Гонконге и руководил нарушениями прав человека в провинции Синьцзян».

Кроме того, Иран поддерживает ХАМАС и другие группировки боевиков, а также работает над своим ядерным потенциалом, в то время, пока США «тщетно ожидают, когда Тегеран подпишет Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке». Трасс задалась вопросом, удивительна ли такая ситуация, в которой правительства этих стран «действовали безнаказанно» при недостаточном осуждении со стороны других государств.

«Во время холодной войны США возглавляли альянс стран свободного мира, включая Великобританию и Японию, контролируя экспорт в Китай и коммунистические страны Восточной Европы. США должны снова возглавить свободный мир, гарантируя, что мы не экспортируем технологии или товары, которые могут быть использованы против нас — экономическое НАТО», — добавила бывший британский премьер.

Республиканская партия США пока не выбрала своего кандидата для грядущих выборов президента. Само голосование пройдет в ноябре 2023 года, инаугурация состоится в январе 2025-го. Согласно опросам, наиболее популярным претендентом на номинацию от республиканцев остается бывший президент Дональд Трамп.

К началу ноября он стал опережать в опросах нынешнего президента-демократа Джо Байдена в пяти из шести наиболее важных, колеблющихся штатах. преимущество Трампа перед Байденом составляет от 4 до 10 процентных пунктов (п.п.) среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. В Висконсине действующий глава государства лидировал с разницей в 2 п.п. К концу ноября опрос показал, что Трамп опередил Байдена среди избирателей моложе 35 лет — 46% против 42%. Демократы однако пока не выбрали своего кандидата.

Российская сторона требует прекратить поставки западного оружия на Украину, отказаться от включения в альянс этого государства, сделав его нейтральным и внеблоковым. Президент Владимир Путин подчеркивал, что уверен в победе России.