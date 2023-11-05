Опрос показал «зловещий признак» для Байдена в ключевых штатах

Для большего числа избирателей экономическая политика будет определяющей при голосовании в 2024 году и по этому вопросу Байден показывает самое большое отставание от Трампа в «колеблющихся» штатах, отмечает The New York Times

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Президент США Джо Байден уступает своему наиболее вероятному сопернику на выборах 2024 года Дональду Трампу в пяти из шести штатов, наиболее важных в рамках избирательной кампании, следует из результатов нового опроса The New York Times и Siena College.

Газета отмечает, что преимущество Трампа перед Байденом составляет от 3 до 10 процентных пунктов (п.п.) среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. В Висконсине действующий глава государства лидирует с разницей в 2 п.п.

Американские штаты, где уровень популярности кандидатов от Демократической и Республиканской партий примерно одинаков, принято называть «колеблющимися», или «фиолетовыми». К «безопасным» («синие» в случае с демократами и «красные» в случае с республиканцами) относят те, которые регулярно и стабильно голосуют за одну из партий.

Недовольство наблюдалось на протяжении всего опроса, и респонденты говорили, что политика Байдена нанесла им личный ущерб, пишет издание. Ослабевает «коалиция» американцев разных возрастов и этносов, обеспечивших победу действующему президенту в 2020 году, говорится в материале. Демографические группы, которые в прошлый раз подавляющим большинством поддержали Байдена, теперь оказались в центре более ожесточенной избирательной борьбы, отмечает газета.

Так, преимущество главы государства перед Трампом среди американских избирателей до 30 лет составляет всего 1 п.п., а среди испаноязычных исчисляется однозначными цифрами. Женщины по-прежнему больше поддерживают Байдена, а мужчины стали вдвое чаще симпатизировать Трампу, что, как отмечается в материале, свело на нет «гендерное преимущество», которое способствовало многим завоеваниям демократов в прошлые годы.

Отдельно NYT обращает внимание на 22-процентную поддержку Трампа среди чернокожих избирателей в «колеблющихся» штатах, называя этот показатель «невиданным» для республиканского кандидата в рамках президентской кампании. Опрос показывает, что оба кандидата «глубоко не популярны», однако большинство респондентов «вымещают разочарование» в том, что страна идет по ложному пути, именно на действующего президента, говорится в статье.

«Зловещим признаком» для демократов издание называет тот факт, что избиратели из всех категорий по уровню доходов считают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб, а работа Трампа на посту президента — помогла. Согласно опросу, в экономических вопросах Трампу доверяют 59%, Байдену — 37%. Такой разрыв стал самым большим, чем по любой из других тем, поднятых в исследовании, обращает внимание газета.

«Этот результат особенно проблематичен для мистера Байдена, поскольку почти вдвое больше избирателей заявили, что экономические вопросы будут определять их выбор в 2024 году наряду с социальными темами, такими как аборты или оружие», — говорится в материале.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. И Байден, и Трамп ранее объявили об участии в них. Как писала в сентябре The Wall Street Journal, поддержка Трампа среди избирателей-республиканцев достигла 59% и у него на данный момент нет серьезного противника на предстоящих праймериз, которые запланированы на начало 2024 года.