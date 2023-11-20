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The Sun сообщил, что британская атомная подлодка едва не утонула в океане

The Sun: британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Атомная подводная лодка Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании едва не утонула из-за сбоя в работе одного из глубиномеров, сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источники.

Показывающие глубину датчики вышли из строя, когда субмарина готовилась к патрулированию в Атлантическом океане. В результате сбоя подлодка, на борту которой находились 140 человек, почти вошла в «опасную зону». Инженеры в кормовой части подлодки с помощью второго глубиномера заметили это и подняли тревогу.

Издание не указало, о какой именно глубине погружения и субмарине идет речь. «Мы не комментируем операции. Наши подводные лодки продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы», — сообщил источник в ВМФ.

The Sun узнала о ремонте болтов на подлодке Британии с помощью суперклея
Общество
Атомная подлодка Vanguard

Всего у Великобритании есть четыре атомные подводные лодки класса Vanguard — Vanguard, Victorious, Vigilant и Vengeance, все они вооружены ядерными баллистическими ракетами Trident. В рабочем состоянии сейчас находятся две.

Ремонт самой старой из них, субмарины Vanguard, спущенной на воду еще в 1992 году и давшей название целому классу подводных лодок, начали в 2015 году, он обошелся более чем в £300 млн (свыше $370 млн). Сроки ремонта субмарины были превышены на четыре года — лодку вернули на службу только через семь лет после начала ремонта, в июле 2022 года.

В январе 2023 года во время проверки отремонтированной субмарины специалисты обнаружили, что шляпка одного из болтов, который удерживает изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью, была приклеена на суперклей. Это «вызвало ярость» в Минобороны Британии, ВМФ начал расследование.

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Теги
Атлантический океан Великобритания подводная лодка
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