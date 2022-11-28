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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Гладков опроверг срочную закупку аптечек для МВД и планы нападения ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгороде нет срочной закупки аптечек и бушлатов для полиции
Baza писала, что полицейским поручили сформировать запас еды на два дня и закупить тактические аптечки, пообещав выдать автоматы и бронежилеты. Гладков заявил, что это неправда, но ситуация «не самая простая»

Белгородским полицейским не поручали срочно закупать зимнее обмундирование и запас продуктов на два дня, вся работа ведется в штатном режиме, заявил губернатор области Вячеслав Гладков во время эфира во «ВКонтакте».

«У нас не самая простая ситуация. Но все силовые структуры на месте, работают в том режиме, в котором все мы сейчас находимся», — добавил он (цитата по ТАСС).

Губернатор также не подтвердил данные о том, что Вооруженные силы Украины готовятся напасть на приграничные Шебекино и Валуйки. Гладков подчеркнул, что такая информация распространяется с февраля прежде всего украинскими СМИ, это фейки.

О поручении для сотрудников МВД сообщил накануне, 27 ноября, телеграм-канал Baza со ссылкой на источники. По данным канала, полицейские получили от руководства список вещей с указанием «как можно скорее» самостоятельно укомплектоваться подшлемниками, берцами, зимними бушлатами с ватными штанами за свой счет. При этом в списке были упомянуты автоматы Калашникова и бронежилеты, но, как пишет Baza, их пообещали выдать.

Кроме того, начальство МВД по Белгородской области потребовало закупить запас продуктов на два дня, «тревожные мешки», спальники, лопатка и тактическую аптечку, в которую входят бинты, пластыри для проникающих травм груди и др., причины закупки не пояснили, писал Baza.

Власти Белгородской области после ввода российских войск на Украину не раз сообщали об обстрелах территории со стороны ВСУ. В регионе начали возводить фортификационные укрепления, Гладков назвал ее «засечной чертой». В Белгороде создали интерактивную карту укрытий для всех горожан, с середины октября в области введен режим средней готовности.

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Гладков опроверг срочную закупку аптечек для МВД и планы нападения ВСУ
Гладков опроверг срочную закупку аптечек для МВД и планы нападения ВСУ


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область ВСУ Украина Шебекино Валуйки
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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