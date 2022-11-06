Папа римский заявил о любви к русскому и украинскому народам
Папа римский Франциск заявил, что любит русских и украинцев и очень привязан к этим народам. Об этом он сказал журналистам после посещения Бахрейна, передает Vatican News.
«Очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Подумайте хотя бы о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас, вдохновляет христиан думать о христианстве», — сказал он.
Глава католической церкви также выразил мнение, что русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий». Понтифик также заявил, что очень привязан и к русскому, и к украинскому народам. Папа римский вспомнил, как в 11 лет знакомый священник научил его служить мессу по-украински, и признался, что выучил тогда все фрагменты на этом языке.
«Я нахожусь среди двух народов, которых люблю», — добавил он.
После начала российской спецоперации на Украине папа римский Франциск призывал международное сообщество остановить боевые действия. Он попросил президента России Владимира Путина «остановить спираль насилия и смерти», а украинского лидера Владимира Зеленского — «быть открытым для предложений о мире».
Ватикан ранее заявил о готовности стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом. В разговоре с журналистами папа римский напомнил, что был готов приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако глава МИД Сергей Лавров «очень вежливо» ответил, что сейчас в этом нет необходимости. Понтифик также сообщил, что дважды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколько раз с украинским послом.