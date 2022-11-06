Папа римский заявил о любви к русскому и украинскому народам

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Зеленский заявил о тяжелой ситуации с электроснабжением в Киеве и области Политика, 23:47
Карьера смолоду: почему подростки хотят работать Партнерский проект, 23:41
В каких регионах цены на жилье выросли, а в каких — упали. Инфографика Экономика, 23:40
В Киеве и семи областях Украины вновь введут временные отключения энергии Политика, 23:40
Президент ФРГ призвал не решать за Украину в вопросе о мирных переговорах Политика, 23:20
Остаться жить в Диснейленде: как из-за COVID людей не выпускали наружу Общество, 23:00
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 22:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Папа римский заявил о любви к русскому и украинскому народам Политика, 22:50
США заявили о помощи Туркмении в получении выгод от санкций против России Политика, 22:42
Эксперты в США заподозрили Россию в попытке вмешаться в выборы в конгресс Политика, 22:10
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 22:02
Отказ Джонсона от борьбы за пост премьера связали с гонорарами на £20 млн Политика, 21:53
Власти объяснили взрыв в Одессе уничтожением мины Политика, 21:47
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом» Спорт, 21:40
Военная операция на Украине ,  
0 

Папа римский заявил о любви к русскому и украинскому народам

Папа римский Франциск заявил, что считает русский народ великим
Папа римский Франциск выразил мнение, что русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий»
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Reuters)

Папа римский Франциск заявил, что любит русских и украинцев и очень привязан к этим народам. Об этом он сказал журналистам после посещения Бахрейна, передает Vatican News.

«Очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Подумайте хотя бы о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас, вдохновляет христиан думать о христианстве», — сказал он.

Глава католической церкви также выразил мнение, что русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий». Понтифик также заявил, что очень привязан и к русскому, и к украинскому народам. Папа римский вспомнил, как в 11 лет знакомый священник научил его служить мессу по-украински, и признался, что выучил тогда все фрагменты на этом языке.

«Я нахожусь среди двух народов, которых люблю», — добавил он.

После начала российской спецоперации на Украине папа римский Франциск призывал международное сообщество остановить боевые действия. Он попросил президента России Владимира Путина «остановить спираль насилия и смерти», а украинского лидера Владимира Зеленского — «быть открытым для предложений о мире».

Ватикан ранее заявил о готовности стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом. В разговоре с журналистами папа римский напомнил, что был готов приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако глава МИД Сергей Лавров «очень вежливо» ответил, что сейчас в этом нет необходимости. Понтифик также сообщил, что дважды разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколько раз с украинским послом.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Папа Римский
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Папа римский предупредил священников, что «дьявол заходит через порно»
Общество
Папа римский назвал «морально допустимой» отправку оружия Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter