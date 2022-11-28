Песков заявил, что не читал петицию матерей с призывом прекратить операцию на Украине

Песков не стал комментировать петицию матерей за прекращение спецоперации

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать петицию матерей мобилизованных с требованием прекратить спецоперацию на Украине.

«Я, к сожалению, не видел и потому не могу прокомментировать», — сказал Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

В День матери, 27 ноября, «Феминистское антивоенное сопротивление» и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали открытое письмо к председателю комитета Совфеда по социальной политике Инне Святенко и главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Авторы письма просили вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой.

25 ноября президент России Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях на Украине. На этом мероприятии глава государства заявил, что Россия обязательно добьется целей специальной военной операции. Он сказал, что руководство страны «разделяет боль» матерей от потери сыновей, и заверил, что дополнительного призыва по частичной мобилизации не планируется.