Песков не стал комментировать петицию матерей за прекращение спецоперации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 16:00
МИД Китая опроверг недовольство граждан антиковидными мерами Общество, 16:42
МИД заявил о переносе консультаций России и США по ядерному оружию Политика, 16:40
Путин и Токаев выступили за соблюдение Устава ООН и «поддержание мира» Политика, 16:36
Как стать аналитиком данных и сколько можно зарабатывать Pro, 16:33
Рогов заявил о 700 спецназовцах ВСУ на подконтрольной Киеву территории Политика, 16:32
Экономика замкнутого цикла в ретейле: как X5 Group сокращает отходы Зеленая экономика, 16:30
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 16:29
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Словарь Уэбстера выбрал словом года «газлайтинг» Общество, 16:29
В Москве открылось рекордное число магазинов российских брендов Недвижимость, 16:25
В ГИБДД назвали топ-5 самых распространенных нарушений 2022 года Авто, 16:21
Пушилин заявил о близости к окружению украинских сил около Артемовска Политика, 16:21
Как мыслит закупщик при выборе подрядчика. Разбираем на примере Pro, 16:19
На Сахалине анонсировали поездку жен и матерей военнослужащих в Донбасс Политика, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Песков не стал комментировать петицию матерей за прекращение спецоперации

Песков заявил, что не читал петицию матерей с призывом прекратить операцию на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать петицию матерей мобилизованных с требованием прекратить спецоперацию на Украине.

«Я, к сожалению, не видел и потому не могу прокомментировать», — сказал Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

В День матери, 27 ноября, «Феминистское антивоенное сопротивление» и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали открытое письмо к председателю комитета Совфеда по социальной политике Инне Святенко и главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Авторы письма просили вывести войска с территории Украины и вернуть всех солдат домой. 

25 ноября президент России Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях на Украине. На этом мероприятии глава государства заявил, что Россия обязательно добьется целей специальной военной операции. Он сказал, что руководство страны «разделяет боль» матерей от потери сыновей, и заверил, что дополнительного призыва по частичной мобилизации не планируется.

Теги
Дмитрий Песков Кремль петиция
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Change.org скрыла имена подписантов и комментаторов российских петиций
Политика
Хаматова и Федермессер призвали Путина остановить операцию на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter