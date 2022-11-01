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В РПЦ сочли попыткой «внести конфликт» антивоенное обращение священников

РПЦ: священники с антивоенной позицией пытались внести конфликтность в «церковную ограду»
Церковь находится вне политики и на стороне тех, кому нужно «пастырское окормление», в том числе военных, указали в РПЦ. Разделений внутри церкви быть не должно
Фото: Александр Земляниченко / Reuters
Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Подписавшие весной антивоенное обращение священники пытались «внести в церковную ограду ту конфликтность, которая к церкви не имеет отношения», заявил RTVI заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Церковь не станет частью политической оппозиции, потому что Церковь находится вне политики, она находится на стороне народа, она находится на стороне тех, кому она должна давать свое пастырское окормление, а среди этих людей военнослужащие занимают не последнее место», — отметил Кипшидзе.

По его мнению, в подобном обращении есть угроза, поскольку внутри церкви не должно быть разделений. Кипшидзе отметил, что выступление священнослужителей вызвало «очень большой оптимизм на Западе».

Антивоенное обращение священников РПЦ было опубликовано в начале марта. Под ним подписались 293 священнослужителя.

Кипшидзе также отметил, что конфликт на Украине имеет характер междоусобицы, русские и украинцы находятся в лоне одной Церкви,

«Святейший патриарх, говоря опять же о миротворчестве внутрицерковном, он сказал, что украинцы не являются врагами русских, это было сказано в публичной проповеди, и он сказал, что этот конфликт, он носит характер междоусобицы, настоящими бенефициарами, выгодоприобретателями которого являются третьи силы, одинаково враждебные и к русскому народу, и к украинскому народу», — сказал Кипшидзе.

По его словам, русские и украинцы принадлежат «к единому каноническому пространству, за которое ответственна наша Церковь». «Поэтому мы переживаем вот это противостояние именно таким образом», — указал Кипшидзе.

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О том, что россиянам не следует враждебно относиться к украинцам, патриарх Кирилл говорил в конце сентября. Он отметил, что прихожане продолжают молиться за прекращение «междоусобной брани» и установление мира. По мнению главы РПЦ, над украинским народом нависла опасность: его «пытаются переформатировать» и из части «святой единой Руси» превратить в государство, противное ей. Он также выступил за «духовную мобилизацию», которая должна помочь полному примирению жителей России и Украины.

Патриарх Кирилл также называл объявление украинской церковью независимости частью стратегии врага.

В мае Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о своей «полной самостоятельности и независимости», решение об этом было принято на соборе. На первой после собора воскресной литургии в Киеве глава УПЦ митрополит Онуфрий помянул патриарха Кирилла в числе других православных патриархов, опустив формулировку о «великом господине и отце нашем», как его обычно поминают главы автокефальных церквей. Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент пояснил, что своим решением Украинская православная церковь не разорвала отношения с РПЦ, а просто подтвердила свой независимый статус, который она имеет уже более 30 лет.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
РПЦ Вахтанг Кипшидзе Украина Военная операция на Украине
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