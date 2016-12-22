Захарова ответила на вызов российского посла в МИД Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение МИД Эстонии вызвать для объяснений российского посла в этой стране из-за конфликта между украинскими военными кораблями и российскими погранслужбами.

«Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании», — написала она на странице в Facebook.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало российского посла Александра Петрова после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских корабля. Таллин потребовал незамедлительно освободить корабли и их экипаж, отмечалось в заявлении внешнеполитического ведомства.

Кроме того, высокопоставленные официальные лица Эстонии и Польши высказали мнение, что ЕС должен ввести новые ограничения ​против России. В частности, такое предложение выдвинули министр обороны Эстонии Юри Луйк и президент Польши Анджей Дуда.

Вечером 25 ноября два украинских бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России у берегов Крыма и отказались подчиняться требованиям пограничников. В результате по кораблям был открыт огонь, корабли вместе с экипажами были задержаны и отправлены в Керчь. По факту нарушения государственной границы возбуждено уголовное дело.

В Киеве случившееся назвали проявлением российской агрессии. В связи со случившимся Украина объявила о введении военного положения с 28 ноября в ряде областей.